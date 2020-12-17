ВОЗ назвала число случаев заболевания COVID-19 в мире

Женева, 17 декабря. Всего с начала пандемии во всем мире выявлено свыше 72,196 миллиона случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Статистика заболеваний коронавирусом ведется на официальном сайте организации. В ней показано, что на сегодняшний день более 72,196 миллиона человек во всем мире получили положительные результаты теста на COVID-19.

За последние сутки число новых случаев заражения SARS-CoV-2 составило более 585 тысяч, скончались за все время пандемии более 1,630 миллиона человек, передает RT.

В Москве за последние сутки скончались 76 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией. Общее число умерших пациентов с COVID-19 в столице достигло 10 055 человек, передает региональный оперштаб.