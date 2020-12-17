Ученые обнаружили опасность долгого сна

Москва, 17 декабря. Чрезмерно долгий сон также опасен для здоровья, как и недосыпание. Взрослый человек должен ежедневно отдыхать от семи до девяти часов.

Риск развития депрессии возрастает на 27% у тех, кто регулярно спит больше девяти часов. У женщин после шести лет регулярного нарушения режима сна проявляются когнитивные нарушения. Американские ученые полагают, что это же свойственно и мужчинам, передает infox.ru.

Сон в течение девяти-одиннадцати часов снижает вероятность зачатия у представительниц прекрасного пола. Долгое времяпрепровождение в постели может нарушать менструальный цикл и гормональный баланс. Чрезмерный сон увеличивает риск развития ожирения, сердечных заболеваний и преждевременной смерти.

Врач-невролог Мария Игнатова недавно порекомендовала не класть смартфон рядом с кроватью, так как это может навредить здоровью. Тело человека способно поглощать радиочастоты, которые излучает гаджет.