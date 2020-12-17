Анна Заворотнюк рассказала о преследующих ее переживаниях

Москва, 17 декабря. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призналась, что образ сильной и независимой девушки дается ей непросто, иногда через боль и слезы.

На своей странице в Instagram Анна озвучила «комплименты», которые ей приходится слышать. По мнению многих, сильная и независимая девушка, которой гордятся родители, «наверное, никогда не плачет».

Блогер поспешила опровергнуть подобные заявления, подчеркнув, что люди привыкли видеть лишь обложку, не зная, что за ней стоит.

«Сколько слез, нервов, переживаний. И каким трудом достается эта похвала со стороны. Я настоящий человек, с настоящими эмоциями. И боль у нас у всех одинаковая. Люблю вас очень, и не бойтесь быть настоящими, идеальных людей не существует», — написала она.

Анна сейчас переживает тяжелый период — ее мать, знаменитая актриса, продолжает борьбу с онкологическим заболеванием. Долгое время семья хранила молчание о состоянии Анастасии Заворотнюк, пропавшей с экранов более года назад. Позднее стало известно о неутешительном диагнозе звезды сериала «Моя прекрасная няня» — глиобластома.

На прошлой неделе сосед актрисы сообщил журналистам, что близким Заворотнюк удалось остановить развитие болезни. Благодаря семье артистки поклонники, коллеги и знакомые могут говорить о ней как о живом человеке.

Певица Анна Калашникова, являющаяся подругой Заворотнюк, рассказала в ноябре, что продолжительная борьба с недугом, отразилась в том числе и на внешности актрисы. Поэтому сейчас она избегает гостей и почти ни с кем не общается.