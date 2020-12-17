Политолог Кедми: одно слово Путина перечеркнуло план удара США по России

Москва, 17 декабря. Президент России Владимир Путин смог с помощью одного слова разрушить планы американских властей относительно ядерной войны. Об этом сообщил политический эксперт Яков Кедми.

Кедми обратил внимание на то, что стратегическая мощь России полностью превосходит ядерный потенциал США. Еще более удручающую ситуацию для американских властей сделало одно слово Владимира Путина, сказанное им в ответ на оценку Пентагоном армии РФ.

«Министр обороны США два года назад сказал, что Россия — единственная страна, которая может уничтожить Америку за полчаса. И президента России спросили об этом на пресс-конференции. Он минутку помолчал, улыбнулся и сказал: «быстрее», — заявил политолог на YouTube-канале Елены Пахомовой.

Политический эксперт уверен, что заявление российского лидера выбило из головы США все возможные планы относительно нанесения мощного ядерного удара по РФ.

Ранее Яков Кедми выступил в эфире YouTube-канала Соловьев LIVE и сообщил, что в США может начаться гражданская война. По его словам, после выборов главы государства там начались массовые беспорядки, а американцы массово покупают оружие.