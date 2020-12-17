Капсула китайского зонда «Чанъэ-5» приземлилась во Внутренней Монголии

Пекин, 17 декабря. Китай стал третьей страной после СССР И США в мире, которая отправила космический аппарат на Луну для забора грунта со спутника.

Капсула китайского зонда «Чанъэ-5» с двумя килограммами образцов на борту приземлилась в районе хошуна Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия, передает RT. Остаточный грунт состоит из изверженных пород, минералов, стекла, метеоритов.

Подобная миссия последний раз была проведена 44 года назад. «Чанъэ-5» установил на Луне китайский флаг.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец ранее предположил, что в скором времени войны будут вестись не только на Земле, но и на Луне. Китай станет главным союзником России в борьбе с США.