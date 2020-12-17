Украина рвется в «ключевые союзники» США на Черном море

Киев, 17 декабря. Украине стало мало простого партнерства с США в Черном море. Теперь Киев претендует на звание «ключевого союзника» Вашингтона и НАТО в регионе. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Украина готова быть не только партнером для Соединенных Штатов, но и одним из ключевых союзников США в регионе Черного моря, на восточном фланге сил НАТО», — цитирует Стефанишину «Укринформ».

По словам вице-премьера, подобное взаимодействие страны с НАТО и Вашингтоном «обеспечит еще больший вклад в безопасность Черного моря». Ключевым же аргументом в пользу расширения сотрудничества с Альянсом Стефанишина назвала «российский фактор».

«Это также позволит эффективно отвечать на вызовы относительно фактически одностороннего контроля РФ в некоторых частях Черного моря», — заявила она.

Верховная рада Украины в 2014 году отказалась от внеблокового статуса, а затем закрепила в конституции стремление вступить в ЕС и НАТО как основные цели внешней политики. Согласно подписанному в сентябре указу президента Владимира Зеленского «О стратегии национальной безопасности Украины», базовым принципом внешней политики Украины обозначено «развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с ЕС и НАТО».

В начале декабря стало известно, что НАТО собирается усилить влияние в Черноморском регионе. По словам генерального секретаря Йенса Столтенберга, в будущем присутствие НАТО в Черном море будет возрастать в связи с высокой активностью российского флота в регионе, который «угрожает суверенитету Украины и других стран».

В комментарии ФАН военный обозреватель «КП» Виктор Баранец подчеркнул, что Черное море находится под полным контролем России, поэтому корабли НАТО не несут никакой угрозы для Крыма и Черноморского флота. Он сравнил корабли Альянса в регионе с «тюлькой в консервной банке», поскольку если их будет большое количество, то они станут хорошей мишенью для армии России.