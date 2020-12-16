Названы десять продуктов для профилактики рака

Москва, 16 декабря. Здоровое питание не только полезно для организма, но и способно защитить человека от развития серьезных болезней. Лучшие продукты для профилактики рака назвали эксперты.

Первыми в списке таких продуктах идут соевые бобы. Исследования показали, что соя способна значительно снизить риск развития рака молочной железы и простаты. Медики советуют употреблять продукты из цельной сои. Речь идет о тофу и соевом молоке.

Зеленый и белый чаи богаты антиоксидантами, которые эффективны в профилактике нескольких видов рака. Регулярное употребление чая позволит снизить риск развития рака кожи, пищевода, молочной железы, желудка, печени и легких.

Далее идет рыба, в состав которой входят омега-3 жирные кислоты. Самыми полезными считаются жирные виды рыб, в число которых входят лосось, скумбрия, сельдь и сардины. Получить омега-3 можно также из семян льна. Еще одним источником витаминов считаются сушеные фрукты, которые богаты магнием и фолиевой кислотой, передает Infox.

Красный и пурпурный виды винограда содержат в себе соединение ресвератрол. Ряд исследований показал, что это соединение препятствует образованию опухолей в желудке, печени и молочной железе. В список противораковых продуктов также вошли лесные ягоды, чеснок, капуста и продукты из цельного зерна.

Ученые ранее назвали продукты для снижения развития сахарного диабета второго типа. Исследование на эту тему проводилось на основе медицинских данных жителей Европы.