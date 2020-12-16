Москвичи 300 тысяч раз нарушили коронавирусные меры с начала пандемии

Москва, 16 декабря. Число заболевших COVID-19 в Москве растет. Причиной становится несоблюдения жителями антикоронавирусных мер, сообщил начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.

Обстановка в Москве пока остается непростой, заметил Данчиков. Именно в этих условиях необходимо соблюдать все введенные властями ограничения. Специалисты будут контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологических мер в московских торговых комплексах, заведениях общепита и развлекательных заведениях на протяжении всех новогодних праздников.

«За весь период зафиксировано более 300 тысяч нарушений, установленных в отношении граждан, и 40 тысяч нарушений в отношении юридических лиц и частных предпринимателей. В отношении двухсот юридических лиц были приняты меры по приостановке деятельности», — сказал Данчиков.

Недавно мэр города Сергей Собянин заявил, что локдаун в столице не планируется. Заболеваемость COVID-19 в Москве может пойти на спад в ближайшее время. На данный момент системы здравоохранения справляются с количеством пациентов.