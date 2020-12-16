Международные организации подвели итоги программы против гендерного насилия в ЦАР

Представители МИНУСКА 16 декабря 2020 года опубликовали доклад, в котором подвели итоги 16 дневной программы по борьбе с гендерным насилием в Центральноафриканской Республике.

Мероприятия, направленные на борьбу с гендерным насилием, проходили в Центральноафриканской Республике с 25 ноября по 10 декабря 2020 года. Они были проведены в Банги, Обо, Бриа, Нделе и других префектурах с целью информирования населения о недопустимости грубого обращения с женщинами. Руководители и спикеры программы уделяли особое внимание работе с мужчинами, объясняя, что именно от них зависит благополучие прекрасного пола республики.

В рамках программы был проведен ряд обучающих семинаров для общественных деятелей, лидеров племенных и религиозных общин.

Проблемы требуют решений

На прошедших занятиях лекторы заострили внимание собравшихся на проблеме неграмотности, которая является одним из главных препятствий для участия женщин в политической и общественной жизни Центральноафриканской Республики. В настоящий момент порядка 70% всех женщин ЦАР не умеют читать и писать.

Одним из самых тяжелых последствий женской неграмотности является то, что матери не могут дать собственным детям первичные навыки, такие как чтение, письмо и элементарные знания по математике. Это особенно важно в условиях, когда многие школы удалены от поселков на десятки километров.

Следующей не менее важной проблемой в ЦАР являются ранние браки, заключаемые родителями супругов без согласия невесты. В стране не редки случаи, когда девочек, не достигших 17 лет, выдают замуж за «выгодных женихов», по возрасту годящихся им в отцы. В такой ситуации, юные женщины вынуждены относиться к своему невольному избраннику не только как к мужу, но и как к старшему, что обрекает их практически на полное подчинение.

Одной из главных тем мероприятий, проводимых представителями МИНУСКА и местными активистами, стала проблема физического насилия над женщинами в целом и изнасилований в частности. Общественные деятели провели лекции и распространили большое количество печатных материалов, в которых говорилось о необходимости обращаться в полицию или к старейшинам поселений при любых фактах насилия над женщинами. Дело в том, что в ЦАР, как патриархальной стране, избиение жены мужем считается делом исключительно семейным, а любые слухи об изнасиловании женщины могут опозорить всю ее семью в глазах соседей и родственников.

Креатив на службе справедливости

Отдельным направлением деятельности в рамках программы против гендерного насилия было создание графических материалов и их распространение среди населения. В этом принимали участие местные художники, а участники самодеятельных театров получили доступ на телевидение, где показали серию сюжетов по соответствующим темам.

Важно отметить, что наряду с материалами просветительского содержания, практически на каждом занятии лекторы объясняли присутствующим положения законов и предусматриваемую ответственность за противоправные действия в отношении женщин.

Судьба странны в руках ее женщин

Наверное, самой главной темой, обсуждаемой в рамках прошедших мероприятий, было участие женщин в выборах президента и депутатов законодательного собрания Центральноафриканской Республики, которые состоятся 27 декабря 2020 года.

Организаторы рады были отметить, что все участники дискуссии продемонстрировали единство в том, что любое препятствование голосованию женщин должно повлечь за собой справедливое наказание. Представительницы прекрасного пола составляют порядка 53% от всего населения страны, и отстранение их от выборов ставит под сомнение легитимность их результатов.