Бен Аффлек заменит Джонни Деппа в фильме «Тайна жизнь Гудини»

Москва, 16 декабря. Популярный голливудский актер Бен Аффлек получил роль в картине «Тайная жизнь Гудини» Дэна Трахтенберга. Дата начала съемок пока держится в секрете.

В 2014 году появилась информация, что в проекте должен принять участие Джонни Депп, однако тогда фильм так и не начали снимать. Представители студии Lionsgate подчеркнули, что фильм будет в жанре триллер, а иллюзионист Гудини — смесью Индианы Джонса и Шерлока Холмса. Кинолента будет поставлена по кинге Ларри Сломана и Уильяма Калуша «Тайная жизнь Гудини: Создание первого супергероя Америки».

Ранее стало известно, что режиссер Зак Снайдер выпустит обновленную версию фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». В картине примут участие Бен Аффлек, Рэй Фишер и Галь Гадот.