«Зенит» выиграл у «Спартака» в матче чемпионата России по футболу

Санкт-Петербург, 16 декабря. Петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» со счетом 3:1 в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена».

В составе петербургского клуба забитыми мячами отметились Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий и Артем Дзюба. Кроме того, капитан «Зенита» Деян Ловрен срезал мяч в собственные ворота. После этой победы подопечные Сергея Семака укрепили лидерство в турнирной таблице РПЛ и продлили свою беспроигрышную серию до семи игр.

В предыдущем туре «Зенит» с таким же счетом обыграл московское «Динамо». Авторами голов стали Сердар Азмун и Артем Дзюба.