Соцсети назвали «позором» дуэт Бузовой и Киркорова с песней Пугачевой

Москва, 16 декабря. Певица Ольга Бузова разозлила пользователей соцсетей, попытавшись исполнить вместе с Филиппом Киркоровым знаменитую песню Аллы Пугачевой «Сильная женщина».

Артисты встретились на съемках некоего «секретного проекта» журнала Cosmopolitan, в котором участвует телеведущая. С закрытых съемок Бузова опубликовала огромное количество фотографий и коротких видео, одно из которых не нашло отклика у поклонников.

Вместе с Киркоровым она попыталась исполнить припев композиции «Сильная женщина». Ролик опубликовал в сторис пиар-агент теледивы Антон Богославский, и видео быстро разлетелось по фанатским пабликам. При этом дуэт он назвал «коллаборацией века». Поскольку слов песни Бузова не знала, ролик получился скомканным и неуклюжим. Многие посчитали, что певица буквально «изуродовала» знаменитый хит.

«Позор!»;

«Такое впечатление, что Филипп Аллу злит. Зачем?»;

«Действительно, не трогайте песню. Бузова даже не смогла вытянуть ее. Противно смотреть», — пишут пользователи соцсетей на различных пабликах.

Экс-супруг Пугачевой дружит с Бузвой уже несколько лет. Неоднократно в интервью он отмечал, что восхищается трудолюбием и упорством коллеги. Ходили слухи, что певец согласился записать дуэт с Давидом Манукяном только из-за того, что тот является бойфрендом телеведущей «Дома-2».

На прошлой неделе король российской поп-сцены обратился к Бузовой с призывом помочь ее возлюбленному Даве «стать папой». При этом сам исполнитель предложил себя на роль крестного.