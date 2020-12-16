Силы Хафтара готовы задействовать все ресурсы для обеспечения стабильности в Ливии

Тобрук, 16 декабря. Глава управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа Халид Махджуб в интервью изданию Al-Marsad заявил, что вооруженные силы привержены всем заключенным международным соглашениям.

По словам генерал-майора, солдаты фельдмаршала Халифы Хафтара продолжают соблюдать режим постоянного прекращения огня.

Халид Махджуб добавил, что ЛНА занимается обеспечением безопасности на дорогах и охраняет трубопроводы на всей протяженности от скважин на месторождениях до перерабатывающих предприятий.

Генерал-майор уточнил, что представители Миссии ООН проинформированы о готовности армии задействовать все ресурсы для стабильности в Ливии, включая удовлетворение нужд мирных жителей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ЛНА отчиталась об успехах в борьбе с террористами в стране. Все мероприятия проходят без нарушения условий женевских соглашений.