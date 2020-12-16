Полиция Перу проводит рейд по борьбе с наркотиками в костюмах Санта-Клауса и эльфа

Полицейские в Южной Америке ищут новые средства борьбы с незаконным оборотом наркотиков. На этом пути они нередко находят оригинальные и даже творческие подходы, позволяющие им ошеломить злоумышленников. В преддверии рождественских праздников перуанские правоохранители нашли своеобразный способ задержания преступника.

Как сообщает новостная служба BBC, офицеры полиции, расследующие дело о распространении запрещенных психотропных веществ, осуществляли слежку за мужчиной, обвиняемом в продаже наркотиков рядом со школой одного из городов страны. Для того, чтобы операция по его аресту прошла наиболее эффективно, двое представителей местных властей поверх бронежилетов и прочего снаряжения надели костюмы Санта Клауса и рождественского эльфа.

В полиции рассказали, что благодаря своим праздничным одеяниям, офицеры смогли подойти к дому наркодилера, не вызывая лишних подозрений. Ворвавшись в жилище, «Санта Клаус» и его «подручный эльф» произвели задержание преступника и его сообщников.

Также в доме ими были найдены сумка с наркотиками, балаклавы и огнестрельное оружие. Есть основания полагать, что арестованный причастен и к другим преступлениям.

При этом отмечается, что местные власти уже довольно давно используют такую «костюмированную» практику, которую считают весьма эффективной. Так, ранее полицейские уже наряжались в костюмы бездомных, а также притворялись сотрудниками коммунальных служб, прибирающими улицы.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, 16 марта президент Перу Мартин Вискарра объявил в стране обязательный карантин. Жесткие ограничения, направленные на противодействие распространению коронавируса COVID-19, продлятся не менее чем полмесяца.