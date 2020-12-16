Ольга Серябкина обтерлась льдом в эротичном купальнике

Москва, 16 декабря. Певица, бывшая участница группы «Серебро» Ольга Серябкина порадовала поклонников не только эротичным фото в строгом купальнике, но и подробностями своих оздоровительных процедур. Звезда, не моргнув глазом, окунулась в ледяной бассейн и обтерлась льдом.

На своей странице в Instagram Серябкина показала фанатам, где проводит свой досуг. Название оздоровительного клуба она раскрывать не стала, указав лишь, что находится в Москве. Перед тем, как отправиться в студию для записи новой песни, артистка посетила бассейн.

На опубликованном снимке она предстала перед подписчиками в черном купальнике, продемонстрировав стройные ноги.

«Pre studio swim», — прокомментировала она снимок.

Поклонники оставили сотни комментариев с комплиментами, засыпав инстаграм звезды «влюбленными» и «огненными» смайликами.

«Оленька, какая же ты шикарная», — вздыхает пользователь под ником garifullina.nelia.

«Честно говоря, фигура бомба», — оставил комплимент nurbekov_m.

«Ольга Юрьевна, такая красивая, яркая, неотразимая, великолепная, классная певица и удивительная девушка», — добавил igorstepanov3803.

Вскоре в сторис Серябкина опубликовала несколько видео, показав свои тренировки. Звезда после обычного бассейна спускается в ледяную воду, а позже — обтирает тело льдом, уделяя особое внимание ягодицам.

После закаливания свежая и отдохнувшая певица отправилась в студию и на радость поклонников опубликовала пару видео с репетиции.

В конце октября Серябкина показала кадры с тайной свадебной церемонии, которая прошла в австрийском городе недалеко от Альп. На снимках она предстала в различных свадебных образах. Вместе со своим избранником звезда прогулялась по зеленым полям на фоне осеннего леса и гор.