Глава МИД Сирии встретился с новым постпредом продовольственной программы ООН

Дамаск, 16 декабря. Сирия и Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) займутся совершенствованием механизма двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает агентство SANA.

Глава МИД САР Фейсал Микдад встретился с постоянным представителем ВПП в Сирии Шоном Фрэнсисом О’Брайеном. Сирийский дипломат принял верительную грамоту от постпреда, а также обсудил с ним расширение сотрудничества в гуманитарной сфере.

Шон Фрэнсис О’Брайен отметил, что Всемирная продовольственная программа ООН заинтересована в скорейшем решении проблем сирийских граждан.

«Сотрудничество с правительством Сирии должно проходить таким образом, чтобы это способствовало помощи всем тем, кто в ней нуждается. Нужно помогать этим людям преодолеть трудности», — заметил он.

Министр иностранных дел Сирии в свою очередь отметил, что отношения с международными гуманитарными организациями значительно улучшились за последние годы. Это способствует решению актуальных проблем граждан в кратчайшие сроки.

В конце ноября Фейсал Микдад провел встречу с директором управления логистики и закупок ВПП Амером Дауди. Стороны обсудили действующие программы продовольственной помощи, а также развитие взаимодействия в условиях пандемии коронавируса.