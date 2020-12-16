Военные учения в Алжире закончились авиакатастрофой

Типаза, 16 декабря. Вертолет военно-морских сил Алжира разбился во время учебного полета.

Об инциденте сообщило арабское отделение агентства Sputnik. Воздушное судно MS-25 Merlin совершало задание по технической подготовке. Однако по неизвестной причине оно упало в море в нескольких милях от берега. Катастрофа привела к смерти всего экипажа — двух офицеров и одного старшего лейтенанта.

Трагедию прокомментировал президент страны Абдельмаджид Теббун. На личной м странице Twitter-аккаунта е он принес соболезнования семьям погибших м .

В свою очередь начальник штаба Алжирской народной национальной армии Ченгриха Эль Саид приказал начать немедленное расследование крушения вертолета.

إثر استشهاد الملازم الأول بوزايدة نورالدين أحد أفراد طاقم المروحية التابعة لقيادة القوات البحرية،أتقدم بتعازيّ الخالصة لعائلة الشهيد و كل أفراد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، داعيا المولى أن يوفق فرق الإنقاذ في العثور على الضابطين المفقودين. إنا لله وإنا إليه راجعون — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) December 16, 2020

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Соединенных Штатах Америки разбился частный вертолет Robinson R44. Падение привело к смерти двух человек.