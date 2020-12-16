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Военные учения в Алжире закончились авиакатастрофой

Военные учения в Алжире закончились авиакатастрофой

Типаза, 16 декабря. Вертолет военно-морских сил Алжира разбился во время учебного полета.

Об инциденте сообщило арабское отделение агентства Sputnik. Воздушное судно MS-25 Merlin совершало задание по технической подготовке. Однако по неизвестной причине оно упало в море в нескольких милях от берега. Катастрофа привела к смерти всего экипажа — двух офицеров и одного старшего лейтенанта.

Трагедию прокомментировал президент страны Абдельмаджид Теббун. На личнойм странице Twitter-аккаунтае он принес соболезнования семьям погибшихм.

В свою очередь начальник штаба Алжирской народной национальной армии Ченгриха Эль Саид приказал начать немедленное расследование крушения вертолета.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Соединенных Штатах Америки разбился частный вертолет Robinson R44. Падение привело к смерти двух человек.

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