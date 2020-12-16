Манукян объяснил, как «закон Шугалея» защитит находящихся за рубежом россиян

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян согласен с руководителем партии «Родина», что России необходимо принять «закон Шугалея», по имени социолога Максима Шугалея, которого более полутора лет незаконно держали в тюрьме на территории Ливии. По мнению Манукяна, такой закон поможет защитить российских граждан от незаконных преследований за рубежом.

Ранее в беседе с корреспондентом ФАН депутат Госдумы, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев предложил разработать и принять «закон Шугалея» для защиты соотечественников, оказавшихся в застенках за рубежом по политически ангажированным обвинениям. Закон должен защитить россиян, порой удерживаемых без суда и следствия, подвергающихся пыткам, без предоставления правовой помощи, считает Журавлев. С этой точкой зрения согласен Вадим Манукян.

«На мой взгляд, «закон Шугалея» уже давно назрел, — отметил эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей. — Очень символично, что эта тема прозвучала сразу по возвращении наших ребят на Родину. Мы обязаны создать эффективный законодательный механизм, который позволит защитить наших соотечественников, оказавшихся по политическим мотивам в местах лишения свободы за границей. Более того, как показала история Максима и его переводчика Самера Суэйфана, некоторых из наших граждан долгое время удерживают в заключении без решения суда, да еще и пыткам подвергают. Что касается предоставления правовой помощи нашим гражданам, то о ней в ряде случаев и вовсе говорить не приходится».

Необходимо преследовать всех, кто повинен в незаконном лишении свободы граждан России, уверен собеседник ФАН.

«Поэтому «закон Шугалея» важно принять уже в ближайшее время. Пришло время переходить из обороны в атаку в ответ на то, как наши западные партнеры в последнее время словно с катушек слетели. Не понимают язык дипломатии — поймут язык силы и права», — подчеркнул Вадим Манукян.

Те, кто осуществляет незаконные действия в отношении российских граждан, должны нести наказание в соответствии с российскими законами. Именно для этого нужен «закон Шугалея», считают политики и эксперты.

Тем временем корреспондент ФАН сообщает из Республики Коми, что там продолжается рабочий день Максима Шугалея, который ранее был избран депутатом местного Госсовета от партии «Родина». Около часа назад завершилась его встреча с главой Республики Коми Владимиром Уйбой. Затем Шугалей продолжил общение с коллегами — депутатами Госсовета Коми.

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан несколько дней назад были освобождены из ливийской тюрьмы после полутора лет заключения без предъявления каких-либо обвинений. В освобождении россиян значительную роль сыграла общественная поддержка, в том числе выдвижение Шугалея в депутаты Госсовета Республики Коми от партии «Родина». Максим Шугалей еще раз поблагодарил всех, кто голосовал за него и его поддерживал, подписал официальное заявление об отказе от депутатского мандата и заверил, что будет продолжать работать на благо Коми, но уже на федеральном уровне.