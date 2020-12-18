Клинцевич: власти доказали социальную направленность политики РФ

Пенсионный фонд России (ПФР) беззаявительно перечислит выплату на детей до семи лет включительно в размере 5 тысяч рублей. Российский политик, экс-сенатор Франц Клинцевич отметил в комментарии ФАН, что за этот год власти РФ доказали социальную направленность российского государства.

Как сообщили в пресс-службе ПФР, новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось восемь лет. Выплата коснется 14,7 млн детей, на ее осуществление потребуется 73,5 млрд рублей.

Выплату перечислят беззаявительно родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до семи лет включительно, если они подавали заявления на поддержку ранее. Если ребенок появился в семье после 1 июля либо родители не обращались в ПФР ни за одной из выплат на детей в течение года, то заявление необходимо подать.

Франц Клинцевич объяснил, что в сложившихся условиях поддержка семей с детьми является первоочередной.

«С учетом того, что у нас усилилась санкционная политика, коронавирус повлиял на экономику, на доходы, малый и средний бизнес попал в затруднительное положение, люди, особенно с детьми, испытывают нужду и проблемы. У нас увеличилось количество мер социальной поддержки, прежде всего, для детей, со стороны государства. Этот очередной шаг является пусть небольшой, но важной поддержкой перед Новым годом», — отметил политик.

Клинцевич подчеркнул, что нуждающихся в поддержке людей гораздо больше, но государство должно учитывать экономическую и политическую обстановку в мире.

«Конечно, это небольшая мера поддержки. Людей, которые нуждаются, гораздо больше, но сегодня государство должно учитывать обстоятельства и возможности, которые есть. Мы ожидаем дальнейшее санкционное давление», — добавил он.

В 2020 году изменения коснулись сразу семи выплат, которые положены семьям с детьми. В текущем году увеличился размер пособия по беременности и родам — минимальный предел был увеличен до 55 830 рублей, максимальный — до 322 191 рубля.

Кроме того, в текущем году был увеличен размер единовременной выплаты при рождении ребенка. С 1 февраля 2020 года один из родителей получает 18 004 рубля. Также россияне могут получить ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, а также ежемесячную выплату на первого и второго ребенка.

В текущем году изменились условия получения маткапитала, а также и размер выплат. Теперь при рождении первого ребенка можно получить единовременную выплату в размере 466 617 рублей. Ребенок должен быть рожден или усыновлен в 2020 году. При рождении или усыновлении второго ребенка маткапитал составит 616 617 рублей. Если третий и последующий ребенок родился в 2020 году, но раньше семья не получала маткапитал, то размер выплат составит 616 617 рублей.