Более 100 туристических проектов начнут работу в Дамаске и Хаме

Дамаск, 16 декабря. Более ста проектов в провинциях Дамаск и Хама получили туристическую лицензию за последние два месяца. Об этом информирует сирийское информационное агентство SANA.

Granting licenses to 106 tourism facilities in Damascus and Hama with a cost of SYP 30 billion https://t.co/MhEmwmU3bJ — SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) December 16, 2020

Региональные управления министерства туризма выдали 89 туристических лицензий в провинции Дамаск и еще 17 — в провинции Хама. Все проекты получили две или три звезды, согласно местной туристической классификации.

Инвестиционная стоимость новых объектов, которые начнут работу в ближайшее время, оценивается в 30 миллиардов сирийских фунтов. Согласно заявлению властей, это позволит создать около тысячи рабочих мест, преимущественно для выпускников профильных вузов.

Сейчас сирийские власти реализуют крупномасштабный проект восстановления туристической отрасли страны. За последние два месяца соответствующие лицензии были выданы и в других провинциях. Кроме этого, в конце октября состоялось подписание 10 инвестиционных контрактов в провинциях Дамаск, Алеппо, Латакия и Тартус. Общий объем сделок превысил один триллион сирийских фунтов.

В то же время была завершена реконструкция 37 туристических объектов, поврежденных террористами. На их восстановление в 2020 году было потрачено 148 млрд сирийских фунтов.