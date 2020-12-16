Инвесторы США неосознанно финансируют китайский коммунизм

Американская финансовая компания MSCI, выступающая в качестве глобального поставщика акций, исключит из оборота ценные бумаги сразу семи китайских компаний, связанных со спецслужбами КНР. Этот оператор индексов — уже третий из объявивших о таком решении после недавнего указа американского президента Дональда Трампа. Ранее то же самое сделали индексы S&P Dow Jones и FTSE Russel.

В «черный список» на американской бирже попали компании China Communications Construction, SMIC, China Railway Construction, Hangzhou Hikvision, CRRC, China Spacesat, а также Dawning Information Industry. Акции этих компаний из индексов MSCI исключили по результату масштабных консультаций не менее чем с сотней участников рынка из США и других государств.

В компании отметили, что вне зависимости от их отношения к политике Китая, последние требования американского лидера негативно повлияют на инвестиционный потенциал «опальных» предприятий и не найдут поддержки у международных институциональных инвесторов. Между тем, в MSCI выразили намерение создать новый фондовый индекс, в который китайские компании войдут.

Представители Белого дома, в свою очередь, комментируя принятые финансовой компанией меры, отметили, что, сами того не зная, очень долго помогали обогащению своего противника. Заявление пресс-службы президента США приводит Reuters.

«На протяжении многих лет американские инвесторы неосознанно финансировали китайские коммунистические военные компании, которые помогают Народно-освободительной армии Китая угрожать американским военным».

В заключение там отметили, что президентство Дональда Трампа якобы положило этому конец.