РФ и Китай подписали новый протокол по баллистическим ракетам

Россия и Китай продолжат уведомлять друг друга о пусках космических ракет-носителей и баллистических ракет. Протокол о продлении соответствующего соглашения был подписан представителями двух государств накануне — 15 декабря 2020 года. Как ожидают стороны сотрудничества, данная мера гарантирует глобальную стратегическую стабильность еще на 10 лет.

В Министерстве иностранных дел КНР высоко оценили данное решение. Как отметил официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь, подписание этого протокола ознаменовало собой укрепление отношений между странами в новую эпоху и является ярким свидетельством высокого уровня российско-китайского партнерства. Об этом сообщает издание «Синьхуа».

«Китай готов и дальше совместно с Россией прилагать усилия для постоянного обогащения содержания двусторонних отношений и углубления прагматичного сотрудничества между армиями двух государств», — заявил представитель МИД КНР.

По мнению Ван Вэньбиня, цель совместной работы в этом направлении — обеспечить двум странам и их народам счастье и благополучие.

Подписи под документом поставили главы оборонных ведомств РФ и КНР Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ. В рамках совместного заседания, реализованного посредством видеосвязи, министры выразили намерения углубить практическое сотрудничество в военной сфере и начать работу по усилению отношений.

Соглашение, обязывающее уведомлять союзников о пусках баллистических ракет, было впервые подписано в октябре 2009 года.

Россия и Китай попеременно фигурируют в заявлениях западных политиков в качестве основных «источников угрозы», однако попытки внешнего давления на эти страны только укрепляет их взаимодействие, что становится для США и их союзников настоящей угрозой.

Пекин и Москва сообща создают параллельные структуры вроде Нового банка развития, финансирующего строительство инфраструктуры и различных проектов стран БРИКС — потенциального конкурента Всемирного банка. Кроме того, на протяжении долгого времени ведется разработка аналога Международного валютного фонда (МВФ) с многомиллиардными активами. Работа над Системой предупреждения о ракетном нападении (СПРН), в свою очередь, существенно увеличит обороноспособность двух стран, что еще более снизит возможность иностранных недоброжелателей на внешнее вмешательство.

Ранее в материалах Федерального агентства новостей сообщалось о том, что по итогам 2020 года Китай оказался единственной страной, экономика которой выросла на фоне эпидемии коронавируса.

