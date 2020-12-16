Россия против Голливуда: кто экранизировал «Мастера и Маргариту» и получил по рукам

В связи с появившейся в СМИ информацией, что производство голливудской версии романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» приостановлено из-за пандемии COVID-19, снова возникли разговоры, что культовый роман «проклятый» и связываться с его экранным воплощением не стоит. Как говорится, себе дороже, в лучшем случае — получишь по рукам.

Тем не менее, «Мастера и Маргариту» неоднократно экранизировали, иногда вполне удачно. Пьесы по мотивам этого произведения также неоднократно ставились на сцене. Но то, что создатели всех этих версий нередко «получали по рукам», действительно факт.

ФАН собрал информацию обо всех экранизациях, а также о двух самых знаменитых сценических воплощениях знаменитого романа.

Роман «Мастер и Маргарита»

«Мастер и Маргарита» — считающийся незавершенным роман Михаила Булгакова, над которым писатель работал с конца 1920-х до самой смерти в марте 1940 года. Первая версия романа в том виде, как его представила вдова писателя Елена Сергеевна Булгакова, увидела свет в 1966 году. Произведение имело оглушительной успех и в СССР, и в мире. Многие именитые советские режиссеры хотели экранизировать произведение, но это не удалось ни Эльдару Рязанову, ни Элему Климову, ни Владимиру Наумову.

Тому были и бюрократические препятствия, и цензурные ограничения, поговаривали и о мистике: дескать дух писателя нашептывал, что затея обречена на провал. Поэтому впервые роман, хотя и в сильно урезанном варианте, экранизировали не на родине — в СССР, а в Польше.

Первая экранизация

Фильм: «Пилат и другие». Режиссер Анджей Вайда. Год выхода: 1972.

Знаменитый польский режиссер Анджей Вайда сделал первую в мире экранизацию романа для немецкого телевидения, сократив историю до линии Понтия Пилата и Иешуа и перенеся условно библейскую тему в современные реалии. В фильме блистал несравненный Даниэль Ольбрыхский.

Вторая экранизация

Второй экранизацией «Мастера и Маргариты» стал итало-югославский кинофильм 1972 года. Режиссер: Александр Петрович. Фильм получил приз Международного кинофестиваля в Венеции, но сегодня прочно забыт.

Третья экранизация

И снова Польша. На этот раз в 1990 году на роман Булгакова замахнулся Мацей Войтышко, который снял четырехсерийный телефильм «Мастер и Маргарита», получивший самые благоприятные отзывы и у телезрителей, и у кинокритиков.

Четвертая экранизация

Четвертая в мире и первая отечественная экранизация романа Булгакова принадлежит советскому и российскому режиссеру Юрию Каре. Более чем трехчасовая экранная версия романа была им снята в 1993 году с главными на тот момент звездами отечественного кино. В фильме снимались Анастасия Вертинская (Маргарита); Николай Бурляев (Иешуа); Михаил Ульянов (Понтий Пилат); Валентин Гафт (Воланд); Александр Филиппенко (Коровьев-Фагот) и другие корифеи отечественного театра и кино.

Увы, фильм Кары увидел свет только в 2011 году. Выходу картины на экран помешали сначала разногласия режиссера и продюсеров, владевших правами на фильм, а позднее — претензии потомков Булгакова, также заявивших о своих правах на произведение.

К сожалению, когда фильм все-таки дошел до зрителей, его сочли устаревшим и поверхностным.

Пятая экранизация

Известный режиссер Владимир Бортко ставил перед собой задачу наиболее полно и по возможности подробно передать содержание известного романа. В его десятисерийном телесериале по «Мастеру и Маргарите» снялись многие звезды российского кино. Премьера состоялась 19 декабря 2005 года. Сериал посмотрели миллионы телезрителей, однако экранизация подверглась достаточно жесткой критике.

Россия против Голливуда

Российская кинокомпания «Марс-медиа» при поддержке Фонда кино попыталась запустить новый отечественный проект с экранизацией «Мастера и Маргарита», доверив пост режиссера Николаю Лебедеву (создателю «Экипажа» и «Легенды №17»). Однако вновь возникли разногласия с наследниками Булгакова, которые успели продать права на экранизацию в США. В настоящее время российский проект заморожен, Лебедев в нем больше не участвует.

В США фильм снимает известный режиссер Баз Лурман («Ромео + Джульетта», «Мулен Руж», «Великий Гэтсби»). Однако пока съемки отложены до 2022 года из-за пандемии COVID-19.

О своем отношении к этому проекту в интервью ФАН рассказал автор первой отечественной экранизации «Мастера и Маргариты» Юрий Кара.

Самые известные спектакли

Первая в СССР инсценировка романа Михаила Булгакова была осуществлена режиссером Юрием Любимовым в Театре на Таганке в 1977 году. Долгие годы спектакль считался одной из визитных карточек театра, однако и неприятностей из-за «Мастера и Маргариты» Любимов как говорится огреб по полной.

Еще одна знаменитая инсценировка «Мастера и Маргариты» — спектакль Романа Виктюка «Сны Ивана Бездомного». Премьера спектакля состоялась 25 октября 2001 года.