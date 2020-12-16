Палата представителей Ливии создала антикризисный комитет после провала форума ООН

Бенгази, 16 декабря. Палата представителей создала антикризисный комитет после провала форума в Тунисе под эгидой Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ).

В беседе с корреспондентом издания Ljbc депутат Зияд Дагим рассказал, что все начинания международной организации потерпели полный крах в североафриканском государстве. Участники политического диалога не смогли прийти к консенсусу по формуле выбора нового органа власти в регионе.

Парламентарии Тобрука решили взять инициативу в свои руки. Они создали комитет из семи делегатов. Главной их задачей станет разработка альтернативного плана по выводу Ливии из кризиса. Первая встреча запланирована на 17 декабря в Бенгази.

Напомним, что на провал Миссии ООН в североафриканском государстве указала Надия Умран, член Конституционной комиссии. По ее мнению, международная организация должна признать крах политического, военного и экономического диалогов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что джихадисты из «Братьев-мусульман» (запрещены в РФ) пытаются захватить власть в Палате представителей Ливии. Для этого они используют связи с МООНПЛ.