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Ливия

Палата представителей Ливии создала антикризисный комитет после провала форума ООН

Палата представителей Ливии создала антикризисный комитет после провала форума ООН

Бенгази, 16 декабря. Палата представителей создала антикризисный комитет после провала форума в Тунисе под эгидой Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ).

В беседе с корреспондентом издания Ljbc депутат Зияд Дагим рассказал, что все начинания международной организации потерпели полный крах в североафриканском государстве. Участники политического диалога не смогли прийти к консенсусу по формуле выбора нового органа власти в регионе.

Парламентарии Тобрука решили взять инициативу в свои руки. Они создали комитет из семи делегатов. Главной их задачей станет разработка альтернативного плана по выводу Ливии из кризиса. Первая встреча запланирована на 17 декабря в Бенгази.

Напомним, что на провал Миссии ООН в североафриканском государстве указала Надия Умран, член Конституционной комиссии. По ее мнению, международная организация должна признать крах политического, военного и экономического диалогов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что джихадисты из «Братьев-мусульман» (запрещены в РФ) пытаются захватить власть в Палате представителей Ливии. Для этого они используют связи с МООНПЛ.

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