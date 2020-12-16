Избранный президент Гвинеи принес присягу и вступил в должность

Третий президентский срок Альфа Конде начался 15 декабря 2020 года с торжественного принесения присяги на Конституции Республики Гвинея в Конакри.

По сообщению ресурса «Jeune Afrique», на церемонии инаугурации присутствовали главы нескольких африканских государств, официальные представители Франции, делегаты Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и Организации Объединенных Наций. Также в резиденцию Мохаммеда V, где проходили торжественные мероприятия, было приглашено несколько тысяч граждан Гвинеи, имеющих заслуги перед республикой.

Избрание Альфа Конде на третий срок стало возможным в результате внесения в конституцию Гвинеи соответствующих поправок. Стоит отметить, что их принятие произошло после обнародования итогов общенационального референдума, который состоялся 22 марта 2020 года. Большинство жителей республики высказались за поправки, что во многом предопределило результаты выборов, прошедших 18 октября текущего года.

Важно подчеркнуть, что среди присутствующих на церемонии глав африканских государств были не только сторонники действующего президента Гвинеи, но и те, кто открыто высказывался против переизбрания Альфа Конде на третий срок, как, например, президент Республики Нигер Махамаду Иссуфу и действующий глава Нигерии Мухаммаду Бухари.

Таким образом, Альфа Конде стал президентом Гвинеи не только согласно ее основному закону, но и получил признание на международном уровне.

Это событие имеет особое значение для всей страны если вспомнить о том, что всего полтора месяца назад Гвинея буквально стояла на пороге хаоса. Не дожидаясь результатов голосования, лидер оппозиции и главный соперник Альфа Конде, Селлу Делейн Диалло объявил себя победителем и призвал всех своих сторонников не признавать официально опубликованные итоги выборов. Несмотря на разгоревшиеся беспорядки, поддержка мятежного кандидата не оказалась настолько масштабной, насколько он рассчитывал. Тем не менее, в ходе устроенных оппозицией беспорядков пострадало большое количество граждан Гвинеи, а многим городам был нанесен серьезный экономический ущерб.