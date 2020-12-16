Кто подставляет российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе, где российские миротворцы смогли остановить эскалацию нового конфликта в Гадрутском районе, продолжает развиваться. Официальные лица в Ереване и Степанакерте отказались признать тот факт, что вина на инциденте лежит не только на Азербайджане — но и на них самих: халатность или сознательная провокация оставила армянские анклавы полностью без защиты. В этих условиях Армения пытается перевести стрелки на Россию, надеясь сохранить за собой возможные горячие точки для новой войны в Карабахе.

Кто и зачем подставляет наших миротворцев в Закавказье, и почему официальные лица Армении нагнетают обстановку вокруг анклавов в Нагорном Карабахе, разбирался руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Поиск виноватых

Сегодня президент Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян выступил с видеообращением к нации, в котором подтвердил, что нескольких десятков военнослужащих армии НКР были пленены силами Азербайджана в районе села Хцаберд, где на днях произошли столкновения армянских добровольцев с войсками Баку.

«К сожалению, несколько десятков наших военнослужащих попали в плен на азербайджанской стороне в направлении Хцаберда, и сейчас Минобороны выясняет все обстоятельства, — заявил глава провозглашенной республики. — Я лично буду последовательно привлекать виновных в этом инциденте к ответственности. Их быстрое и безопасное возвращение на Родину должно стать в центре наших предстоящих усилий, и мы уже предпринимаем шаги в этом направлении».

Arayik Harutyunyan called Baku's ceasefire violations disrespectful to Russia. — 301???????? (@301_AD) December 16, 2020

Безотносительно того, кто на самом деле виноват в том, что армянские добровольцы попали в клещи в селах Хин Тахер и Хцаберд, Араик Арутюнян заявил, что нарушения Азербайджаном режима прекращения огня есть неуважение к России. При том, что анклавы внутри занятой Азербайджаном территории идеально подходили для торпедирования мирного процесса в Нагорном Карабахе, армянская сторона видит в этом событии исключительно вину Баку.

«Принимая во внимание миротворческий мандат Российской Федерации в Арцахе, очевидно, что нарушения положений трехстороннего заявления от 9 ноября и образованной линии соприкосновения представляют собой явное неуважительное отношение к посредническим усилиям России и миротворческому мандату», — заявил Арутюнян.

Нагнетание обстановки

На фоне событий в Гадрутском районе 11-12 декабря, о которых мы писали ранее, в социальных сетях и мессенджерах Армении до сих пор имеют место нагнетание обстановки и подача откровенно недостоверной информации. Исключением не стало и заявление главы Карабаха: помимо однобокого освещения ситуации, открыто перекладывается ответственность за разрешение ситуации на Россию.

Так, премьер Армении Никол Пашинян заявил в интервью, что, по сведениям армянской стороны, в окружении в Хин Тахере и Хцаберде оказались также российские миротворцы. Заявление было раскритиковано в Минобороны РФ: там уточнили, что информация об окружении российских миротворцев в Карабахе не соответствует действительности, все подразделения выполняют задачи в штатном режиме.

Все это свидетельствует о том, что и в Ереване, и в Степанакерте отказываются принять следующий факт: только по вине Армении, умолчавшей о наличии анклавов в Гадрутском, Кубатлинском и Зангеланском районах и согласовавшей зону проведения миротворческой операции России без них, и сложилась подобная взрывоопасная ситуация. Несмотря на все усилия российских миротворцев стабилизировать обстановку в регионе, ряд заинтересованных лиц делает все, чтобы в Нагорном Карабахе снова начались бои.

В ход идут все доступные способы манипуляции. К примеру, участились публикации в русскоязычном сегменте видео армянских военнослужащих и добровольцев, которые на родном языке рассказывают об обстановке в армянских анклавах и о себе. Однако под ним, специально для русскоязычной аудитории пишется, что эти сообщения — открытые призывы к началу партизанской войны против Азербайджана.

Помимо всего прочего, армянская сторона распространяет текстовые вбросы о вводе азербайджанских подразделений в те или иные районы, которые оставались под контролем проармянских сил. В частности, заявлялось о якобы передислокации азербайджанских военных в село Шушикенд (Шош) — и никого при этом не смутило, что в этом селе расположен блокпост Миротворческих сил РФ!

блокпост №8 миротворческих сил России близ села Шушикенд в Нагорном Карабахе. pic.twitter.com/gnpK4U3Wt5 — СНК (@cnkrusv) December 15, 2020

Основанием для распространения панических сообщений о Шушикенде стала карта, размещенная на сайте Минобороны России. Слайд, на котором в схематичной форме и без точных координат отображается обстановка в Нагорном Карабахе, выдается манипуляторами как «точный и согласованный документ, любое изменение которого необходимо согласовывать с армянской стороной». Это же касается и обстановки в Зангеланском и Кубатлинском районах, в которых до сих пор Ереваном не проведена демаркация границ.

Мир или войну?

Хочется спросить у тех, кто пытается притянуть желаемое за действительное — а чего вы ждете от России, распространяя подобные фейки? Что русские миротворцы возьмут и вернут Армении все потерянные территории? А потом еще и сдвинут границу до реки Кура, как горячо заявляли некоторые любители Великой Армении?

Думаю, навряд ли это произойдет. Есть районы, которые переходят азербайджанцам. Есть анклавы, уходить откуда вооруженным людям армянской национальности предлагают миротворцы, задача которых — поддерживать отсутствие войны.

Безусловно, российские миротворцы смогли спасти Карабах от нового витка кровопролитного противостояния. Однако это не означает, что какой-либо из сторон будут переданы территории от одних другим вопреки условиям мира. Заставлять вооруженных армян уходить с территории, которая переходит Азербайджану, Россия не может — этим должна заниматься армянская власть, которая теперь открыто подставляет наших миротворцев.

Параллельно этому информационному мусору есть реальность, в которой и армянская и азербайджанская стороны при активном участии России договариваются по всем проблемным и острым вопросам. И самое главное — их решают. Обменивают пленных, возвращают тела погибших, восстанавливают мирную инфраструктуру и так далее.

«Никол Пашинян продолжает отрабатывать сценарий по дискредитации российских миротворцев в Нагорном Карабахе, — пишет наш коллега, военный эксперт Алексей Леонков. — Он старается тянуть время до того момента, когда Байден займет овальный кабинет, надеясь, что США придут на выручку и подскажут, как решить (а может и решат) политический кризис в Армении. Единственной помехой в этом является Россия и пророссийски настроенные армяне».

Так, при посредничестве России и лично командующего миротворческим контингентом Рустама Мурадова, группа армянских военнослужащих вышла из окружения азербайджанских сил из района сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района. И заметьте, без стрельбы и кровожадных призывов — после планомерной и тщательной работы российских военных.

Так какой путь лучше для армянского народа — мир или война всех против всех?