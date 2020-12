Мэр Бенгази провел встречу с немецкими дипломатами

Бенгази, 16 декабря. Временный поверенный в делах посольства Германии Давид Гудиш встретился с представителями Востока Ливии.

Об итогах переговоров сообщил немецкий дипломат Оливер Овца в личном Twitter-аккаунте. На прошедшем заседании также присутствовали мэр Бенгази Сакр Бужвари и члены муниципального совета.

Constructive meeting between Charge d’Affaires David Gudisch, Mayor Saqer Bujwari and #Benghazi Municipal Council. Review of @giz_gmbh implemented Local Governance projects, security situation and economic cooperation on the agenda. pic.twitter.com/Q5Ij7YGB3m