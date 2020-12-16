Единственный населенный остров Сирии остался без связи с материком

Тартус, 16 декабря. Туристический остров-крепость Арвад остался без связи с портами провинции Тартус. Причиной изоляции стала неблагоприятная погода, сообщает SANA.

#عاجل - #سانا

وزارة النقل-المديرية العامة للموانئ : إغلاق موانئ الصيد والنزهة في طرطوس _ أرواد فقط ، وإيقاف أعمال الصيد البحري ونقل الركاب بالزوارق بسبب سوء الأحوال الجوية السائدة اعتباراً من الساعة الخامسة مساء اليوم وحتى إشعار آخر — سانا عاجل (@SanaAjel) December 16, 2020

Главное управление портов и морской навигации Сирии приняло решение закрыть судоходство в прибрежной зоне Тартуса. Как отмечают специалисты, сложившиеся неблагоприятные погодные условия представляют опасность для кораблей.

Генеральный директор управления портов Аммар Махлуф рассказал, что ограничение оставило уникальный остров-крепость Арвад без навигации. Фактически он превратился в закрытую зону, сказал он. Кроме этого, в районе приостановлен вылов рыбы и проведение любых морских экскурсий.

В случае сохранения неблагоприятной погоды, ограничения могут затронуть и другие порты провинции Тартус, отмечают сирийские власти.

В августе корреспонденты ФАН посетили Арвад и узнали, чем занимаются жители единственного населенного острова в Сирии и как выглядит его главная достопримечательность — крепость тамплиеров, возведенная в XIII веке.