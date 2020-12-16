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Депутат Марченко не исключил, что Госдума поддержит «Закон Шугалея»

Депутат Марченко не исключил, что Госдума поддержит «закон Шугалея»

Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев предложил принять «Закон Шугалея» для защиты соотечественников, оказавшихся в застенках за рубежом. Депутат Госдумы Евгений Марченко заявил ФАН, что в нижней палате парламента могут поддержать инициативу.

Российский социолог Максим Шугалей более полутора лет пробыл в плену ливийских боевиков. Ученый вернулся в Россию на прошлой неделе. В партии «Родина» предложили разработать и принять «Закон Шугалея» для защиты соотечественников, оказавшихся в застенках за рубежом по политически ангажированным обвинениям или удерживаемых без суда и следствия, подвергаясь пыткам и без предоставления правовой помощи. Закон позволил бы преследовать тех, кто незаконно удерживает российских граждан.

Марченко согласился, что захвативших россиянина боевиков необходимо преследовать уголовно и объявить их в международный розыск.

«Это правильная инициатива. Шугалей был захвачен в заложники. Те люди, которые его держали, — это преступники. Его схватили, заточили в застенки без суда и следствия, пытали. Конечно, этих людей надо наказывать, против них возбуждать уголовные дела, и их нужно объявлять в международный розыск», — заявил депутат.

Марченко считает, что «Закон Шугалея» имеет все шансы на поддержку Госдумы. Парламентарий отметил, что в других странах такие законы уже существуют.

«Конечно, закон необходимо согласовывать, выверять, приводить в соответствии с регламентом. Но сама идея правильная. Тем более, что в мировой практике есть такие примеры», — добавил Марченко.

Депутат отметил, что похожие законы есть в Израиле. Израильские спецслужбы, в частности Моссад, разбирались с террористами, которые убили израильских спортсменов на Олимпийских играх в Германии.

«У них есть такая практика, если кто-то совершает преступления против граждан Израиля, то его потом преследуют по всему миру», — подчеркнул парламентарий.

 

 
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