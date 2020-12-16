Депутат Марченко не исключил, что Госдума поддержит «закон Шугалея»

Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев предложил принять «Закон Шугалея» для защиты соотечественников, оказавшихся в застенках за рубежом. Депутат Госдумы Евгений Марченко заявил ФАН, что в нижней палате парламента могут поддержать инициативу.

Российский социолог Максим Шугалей более полутора лет пробыл в плену ливийских боевиков. Ученый вернулся в Россию на прошлой неделе. В партии «Родина» предложили разработать и принять «Закон Шугалея» для защиты соотечественников, оказавшихся в застенках за рубежом по политически ангажированным обвинениям или удерживаемых без суда и следствия, подвергаясь пыткам и без предоставления правовой помощи. Закон позволил бы преследовать тех, кто незаконно удерживает российских граждан.

Марченко согласился, что захвативших россиянина боевиков необходимо преследовать уголовно и объявить их в международный розыск.

«Это правильная инициатива. Шугалей был захвачен в заложники. Те люди, которые его держали, — это преступники. Его схватили, заточили в застенки без суда и следствия, пытали. Конечно, этих людей надо наказывать, против них возбуждать уголовные дела, и их нужно объявлять в международный розыск», — заявил депутат.

Марченко считает, что «Закон Шугалея» имеет все шансы на поддержку Госдумы. Парламентарий отметил, что в других странах такие законы уже существуют.

«Конечно, закон необходимо согласовывать, выверять, приводить в соответствии с регламентом. Но сама идея правильная. Тем более, что в мировой практике есть такие примеры», — добавил Марченко.

Депутат отметил, что похожие законы есть в Израиле. Израильские спецслужбы, в частности Моссад, разбирались с террористами, которые убили израильских спортсменов на Олимпийских играх в Германии.