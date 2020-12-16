Совфед согласился перевести Волгоградскую область на московское время

Волгоград, 16 декабря. В среду Совет Федерации на своем очередном заседании одобрил возвращение Волгоградской области во вторую часовую зону (московское время). Теперь с большой уверенностью можно сказать, что жители региона переведут стрелки часов до конца текущего года.

Ранее изменения в пятую статью Федерального закона «Об исчислении времени» утвердили депутаты Госдумы, которые пошли навстречу своим коллегам из Волгоградской области.

Местные парламентарии еще летом подготовили законопроект о переходе региона на московское время, то есть в часовой пояс UTC+3. При этом опирались на результаты июльского опроса, когда за переход проголосовали 65,74% волгоградцев.

На сегодняшнем заседании Совета Федерации докладчиком по вопросу о времени выступил член комитета по экономической политике Олег Ткач. Сенатор отметил, что поправки в закон приняты по желанию большинства населения региона

«Изменения создадут более благоприятные социально-экономические условия в регионе и приведут к более эффективному использованию населением светлого времени суток», — сказал Олег Ткач.

Представитель Волгоградской области Сергей Горняков подтвердил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, что в поддержку инициативы высказались более 60% жителей области.

Волгоградская область два года жила по местному времени, то есть на один час опережая Москву, после выбора комфортного часового пояса на референдуме. Позднее часть волгоградцев пожалела о своем решении.

Уже известно, что регион перейдет на московское время в ночь на 27 декабря. Однако документ еще должен подписать президент.

Как передавало Федеральное агентство новостей, противниками идеи перехода, по результатам летнего опроса, выступили только 34% жителей Волгоградской области.