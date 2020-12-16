Удалить и опровергнуть: Рогозин отдаст отсуженные у СМИ деньги сиротам

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выиграл суд против трех СМИ, которые опубликовали порочащие его честь статьи. Об этом сообщил ФАН адвокат Рогозина Александр Добровинский.

«Суд завершился безоговорочной победой — судья удовлетворил все наши иски: удалить статьи и видеоматериалы, дать опровержение всем сведениям, порочащим репутацию Дмитрия Олеговича, и взыскать с ответчиков материальную компенсацию. Особо хочу отметить высокопрофессиональную работу моих коллег — Марины Дубровской и Ларисы Кислинской», — сказал юрист.

Ответчиками выступили ООО «Неоход-медиа», ООО «Премьермедиаинвест» и АО «ИД «Аргументы недели». СМИ компенсируют главе Роскосмоса моральный ущерб в размере 300 тысяч рублей. Эти деньги будут направлены в детский дом, отметил адвокат.

Добровинский также сообщал, что при подготовке материалов СМИ не обращались за уточнениями или комментариями к Рогозину или Роскосмосу. В суде ответчики неубедительно пытались доказать, что фраза «гробовщик российского космоса» не несет негативной нагрузки, а фраза «превратиться в посмешище» — и вовсе комплимент.

Ранее Добровинский сообщил подробности уголовного дела из-за клеветы в адрес сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко, семилетнего Саши. Адвокат представляет интересы Гном Гномыча в суде из-за недостоверной статьи в СМИ.