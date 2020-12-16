Пандемия спровоцировала дефицит мигрантов: вскоре убирать и строить будет некому



В ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН, чиновники и представители бизнеса обсудили, достаточна ли помощь, которую оказывает государство в период пандемии, и как коронавирус отразился на рынке труда в различных отраслях. По мнению участников конференции, пандемия лишила сферу услуг и строительства дешевой рабочей силы, а общепит — возможности компенсировать потери от первой волны коронавируса.

Первая волна пандемии застала врасплох и предпринимателей, и региональные власти. Для наиболее пострадавших отраслей были разработаны меры поддержки, но ими смогли воспользоваться не все и не сразу. По словам доцента кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ Александра Щелканова, весной произошло некое недопонимание между бизнесом и властью. Те же рестораны, хотя и пострадали от тотального закрытия, но не могли воспользоваться мерами поддержки из-за того, что у них есть лицензия на торговлю алкоголем. То, что в первую волну бизнес столкнулся с бумажной волокитой и проволочками, подтвердила и управляющий директор группы компаний «Эн-Системс» Лилия Миндерова.

«У нас есть еще логистическое направление — та отрасль, которая попала в список пострадавших. Мы хотели оперативно получить помощь, но столкнулись с бюрократической машиной. По технической неполадке нас просто не включили в реестр малого и среднего бизнеса. Но кредит в итоге все же взять удалось, правда заняло это восемь месяцев. Нам его дали на беспроцентной основе для поддержания штата», — рассказала Миндерова.

Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов объяснил, что программы поддержки по-прежнему работают, и сейчас ведется работа по пролонгации этих программ. Предприниматели могут воспользоваться налоговыми послаблениями, взять беззалоговый займ на зарплаты, был отложен пересмотр кадастровой стоимости и введен мораторий на банкротство — все эти меры, по мнению Панова, помогли предприятиям малого и среднего бизнеса сохранить штат сотрудников.

«Надо смотреть статистику. То, что в Петербурге смогли воспользоваться 95% мерами поддержки, которые были выделены — это правда. Но этого, кончено, недостаточно, чтобы сохранить нормальный темп экономического развития. Сейчас на федеральном уровне рассматриваются дополнительные пакеты. Будем работать дальше», — заявил он.

Относительно введенных в новогодние праздники ограничений и заявления вице-губернатора Петербурга о том, что сейчас город не ждет гостей, Панов отметил, что власть понимает, что предприниматели рассчитывали компенсировать весенние потери за счет праздников. Но в случае с теми же ресторанами послабления в ограничениях могут быть лишь, когда статистика заболеваний коронавирусом выйдет на плато. Сейчас город готов предложить предпринимателям ряд вариантов, при которых заведения общепита смогут работать.

«Диалог есть. Предложили те меры, которые помогут продолжить работу: использование внутренних дворов для продажи блюд на вынос, круглогодично открытые веранды. В Европе такой формат работы есть, в Санкт-Петербурге его можно сделать. Потому что, несмотря на ограничения, надо дать бизнесу больше возможностей продавать и зарабатывать. <…> Но главное — здоровье горожан», — заключил эксперт.

Однако, несмотря на поддержку государства, малый бизнес держится из последних сил, отмечает Александр Щелканов. Если у крупных и средних предприятий запас прочности больше, то малый бизнес либо еще больше мельчает, либо начинает уходить в тень.

«Мы видим, что сейчас растет пик регистрации самозанятых. Это очень показательный факт. Просто предприниматели закрывают ИП и регистрируются как самозанятые», — пояснил специалист.

В ходе обсуждения участники пресс-конференции затронули и изменения на рынке труда, которые произошли с приходом пандемии. Генеральный директор клининговой компании «Эвелсистем» Дмитрий Пестриков рассказал, что из-за противоэпидемиологических мер многие мигранты не могут вернуться на заработки в Россию, а это влечет дефицит рабочих рук.

«На услугах клининга это остро сказалось. Проблема с кадрами сейчас стоит остро. Если в регионах работают граждане нашей страны, то в больших городах, таких как Санкт-Петербург и Москва, в сфере клининга трудятся мигранты. Сейчас их зарплаты выросли на 25%, потому что рынок испытывает дефицит сотрудников. У уборщика средняя зарплата в Петербурге составляет около 45 тысяч рублей. И за эти деньги местные жители не идут работать, а трудовых патентов в России выдали всего 1,3 млн штук, хотя в прошлом году это количество было около 1,7 млн», — поделился Пестриков.

Он рассказал, что в Петербурге работники клининговой сферы на 100% представлены мигрантами. Торговые центры, ритейл, частные помещения — все обслуживают именно они, исключение составляют лишь предприятия оборонной сферы.

Директор СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов» Алексей Чистяков тоже согласился с тем, что нехватка рук достаточно ощутима. По его словам, это чувствуется в сфере благоустройства, строительства и ЖКХ.

«Если брать статистику по Санкт-Петербургу, то в этом году трудовых патентов выдано на треть меньше. Это произошло из-за ограничительных мер, связанных с приездом иностранных граждан. Сейчас собираем информацию со стороны предприятий, чтобы оценить общую потребность в трудовых ресурсах. Но мы заметили, что часть освободившихся рабочих мест заняли студенты нашего города и приезжие из регионов. Это можно увидеть даже в сфере доставки еды», — сказал участник конференции.

Но в строительство быстро привлечь необходимых специалистов не получается, добавил он. Чистяков уверен, что такая ситуация сложилась из-за провала в средне-специальном образовании у целого поколения граждан. Этот провал произошел в 90-х, когда массово закрывались ПТУ и открывались различные вузы. Теперь мы потеряли нишу простых специалистов: каменщиков, монолитчиков, которые выполняют простую, но квалифицированную работу. За один год ситуацию не изменить. Поэтому выход только один — мы должны вернуть граждан Узбекистана и Таджикистана, которые работали у нас ежегодно. С Чистяковым не согласился заместитель председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга Евгений Барановский.

«Потребность в рабочих на стройке есть, это потребность в узких специалистах. Да, часто это граждане из-за рубежа. Я предполагаю, что дефицит будет только нарастать. И если стоит вопрос, сможет ли их заменить русский мужик на стройке, то в моем понимании — может. Я общаюсь с регионами. Строительство идет везде. И далеко не все так зависят от граждан других стран. Раз там строят, значит, и здесь можно работать», — уверенно заявил Барановский.

Спикер считает, что факт дефицита рабочих рук на стройке преувеличен. По его данным, в сфере строительства в Петербурге задействовано более 300 тысяч человек, а не хватает всего 1,5 тысячи рабочих, поэтому процент потерянных мигрантов не такой большой, как кажется.