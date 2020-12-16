Иноагенты ФАР и «Радио Свобода» атакуют антинаркотическую стратегию России

«Радио Свобода» (включено Министерством Юстиции РФ в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента) и представители признанного иноагентом Фонда Андрея Рылькова критикуют новую стратегию наркополитики России. В качестве «альтернативы» иноагенты выступают за ослабление наказаний по наркостатьям и обеспечение наркозависимых опиоидами в таблетках.

Сегодня Госдума приняла закон, ужесточивший наказание за пропаганду наркотиков. Согласно изменениям в законодательстве, пропаганда наркотических средств юридическими лицами в Сети угрожает штрафом до 1,5 млн рублей. Своевременность закона подтверждается активностью ряда прозападных СМИ, которые регулярно критикуют российскую наркополитику и выступают за послабления закона по связанным с наркотиками статьям. Одним из интернет-изданий, ведущих пропаганду в интересах наркопотребителей, является «Радио Свобода».

Юрист правозащитного Фонда имени Андрея Рылькова (ФАР) Тимур Мадатов в блоге на «Радио Свобода» провел анализ стратегии государственной антинаркотической политики РФ, утвержденной 23 ноября 2020 года сроком на 10 лет. Он подверг сомнению стабилизацию наркоситуации в России, а также выразил уверенность, что новая наркополитика не будет эффективной.

Мадатов отметил, что многие наркозависимые не обращаются к наркологам во избежание проблем — лишения водительских прав, возможности занимать определенные должности и так далее. В итоге, число наркозависимых в стране превышает статистические данные, а нуждающиеся в наркологической помощи люди вынуждены справляться самостоятельно из-за опасения мер со стороны государства, которые Мадатов характеризовал как «репрессии». Правозащитник назвал принятые в России методы лечения наркозависимости неэффективными, однако умолчал о последствиях «заместительной терапии», за которую выступает Фонд Рылькова.

Двумя неделями ранее стратегию антинаркотической политики России прокомментировала для «Радио Свобода» глава Фонда Рылькова Анна Саранг. Она назвала отношение правительства России к наркотикам как к угрозе устаревшим и «достаточно комичным», осудила «войну» правительства с веществами и привела в пример «прогрессивный» Запад, который пошел по пути смягчения наркополитики. Также Саранг заверила слушателей «Радио Свобода», что в целом наркопотребители не являются проблемой для общества.

Фонд Андрея Рылькова продвигает альтернативу существующей наркополитике России. Фонд предлагает смягчить или исключить наказания по наркостатьям, а меры борьбы с зависимостью, включающие детоксикацию, снятие абстинентного синдрома (ломки) и помощь психолога, предлагает заменить «заместительной терапией». Метод основан на употреблении наркотика метадона, который не избавляет от зависимости, однако не содержит посторонних примесей. Кроме того, таблетки метадона исключают передачу ВИЧ-инфекции. Заместительная терапия используется рядом стран и предоставляется бесплатно, однако несет риски злоупотреблений и передозировок с летальным исходом.

Показательно обращение трех россиян – Алексея Курманаевского, Ирины Абдюшевой и Ивана Антошкина в ЕСПЧ с целью признать свои «права» на терапию метадоном. Изучив доводы российской стороны и данные о смертности участников метадоновых программ в Европе, в 2019 году в Страсбурге пришли к выводу об отсутствии преимуществ «заместительной терапии» перед методами лечения РФ. Суд признал, что вмешательство государства в права заявителей обосновано, поскольку обусловлено защитой здоровья и жизни граждан.

Позиция ФАР прямо противоречит стратегии России в отношении наркотических веществ. Среди целей и задач в документе указано «формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте», однако активисты фонда представляют употребление запрещенных психотропов социально приемлемым явлением. Также в стратегии говорится о недопущении использования наркотиков при лечении наркомании, что ставит под запрет «заместительную терапию», продвигаемую ФАР.

Напомним, Фонд Андрея Рылькова связан с рядом международных структур, выступающих за смягчение наркополитики в мире. Под предлогом защиты прав людей, употребляющих наркотики, организации лоббируют изменения, которые приводят к расширению рынка сбыта психоактивных веществ, а также ослаблению целых государств вследствие наркотизации граждан.

«Радио Свобода» регулярно предоставляет площадку сотрудникам Фонда Андрея Рылькова, позиция которого вступает в конфликт с наркополитикой России. Сведения, изложенные в материалах ресурса, являются неполными и не дают возможности аудитории составить собственное мнение. У потребителей контента «Радио Свободы» могут сложиться неверные представления о «нормальности» наркопотребления и «ущемлении» прав людей на доступ к наркотическим веществам. Таким образом, информация, распространяемая ФАР и «Радио Свобода», может представлять опасность для страны.