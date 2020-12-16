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Милонов объяснил, зачем нужен «Закон Шугалея»

Милонов объяснил, зачем нужен «Закон Шугалея»

Россия должна защищать своих граждан за рубежом так, как это делают США. Об этом в комментарии ФАН заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Милонов одобрил «Закон Шугалея», предложенный лидером партии «Родина» Алексеем Журавлевым для защиты соотечественников, оказавшихся в застенках за рубежом по политически ангажированным обвинениям или удерживаемых без суда и следствия, подвергаясь пыткам и без предоставления правовой помощи. Согласно ему, те, кто незаконно удерживают россиян, будут преследоваться РФ.

«Предложенный «Закон Шугалея» нужен для того, чтобы люди, которые совершают противоправные действия в отношении граждан России, знали, что россияне будут находиться в безопасности. Мы всеми способами будем иметь право поддерживать эту идею», — сказал депутат.

Милонов объяснил, зачем нужен «Закон Шугалея»

Милонов привел в пример Соединенные Штаты, которые всегда отстаивают своих граждан.

«Посмотрите, как это делают американцы. Если совершаются какие-то действия, которые по мнению американцев наносят вред Соединенным Штатам, не каким-то гражданам, а именно государству, это не остается в стороне. Почему мы должны отставать?», — недоумевает он.

Также депутат поделимся своим мнением насчет того, почему в России только сейчас задумались о таком законе. Милонов обвинил в этом двойных агентов.

Милонов объяснил, зачем нужен «Закон Шугалея»

«Россия раньше не принимала таких законов, потому что некоторые двойные агенты не хотят этим заниматься. Мы прекрасно видим, как отдельные личности сегодня говорят что-то у нас в стране, а завтра они, например, оказываются в Лондоне или в Нью-Йорке, при этом они не желают возвращаться на родину», — заключил политик.

Российский социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан были похищены боевиками в 2019 году, после чего их незаконно удерживали в неофициальной тюрьме «Митига». Россияне провели в заточении более полутора лет. За это время им так и не предъявили официальных обвинений. 10 декабря 2020 года россиян освободили.

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