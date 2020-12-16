Милонов объяснил, зачем нужен «Закон Шугалея»

Россия должна защищать своих граждан за рубежом так, как это делают США. Об этом в комментарии ФАН заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Милонов одобрил «Закон Шугалея», предложенный лидером партии «Родина» Алексеем Журавлевым для защиты соотечественников, оказавшихся в застенках за рубежом по политически ангажированным обвинениям или удерживаемых без суда и следствия, подвергаясь пыткам и без предоставления правовой помощи. Согласно ему, те, кто незаконно удерживают россиян, будут преследоваться РФ.

«Предложенный «Закон Шугалея» нужен для того, чтобы люди, которые совершают противоправные действия в отношении граждан России, знали, что россияне будут находиться в безопасности. Мы всеми способами будем иметь право поддерживать эту идею», — сказал депутат.

Милонов привел в пример Соединенные Штаты, которые всегда отстаивают своих граждан.

«Посмотрите, как это делают американцы. Если совершаются какие-то действия, которые по мнению американцев наносят вред Соединенным Штатам, не каким-то гражданам, а именно государству, это не остается в стороне. Почему мы должны отставать?», — недоумевает он.

Также депутат поделимся своим мнением насчет того, почему в России только сейчас задумались о таком законе. Милонов обвинил в этом двойных агентов.

«Россия раньше не принимала таких законов, потому что некоторые двойные агенты не хотят этим заниматься. Мы прекрасно видим, как отдельные личности сегодня говорят что-то у нас в стране, а завтра они, например, оказываются в Лондоне или в Нью-Йорке, при этом они не желают возвращаться на родину», — заключил политик.

Российский социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан были похищены боевиками в 2019 году, после чего их незаконно удерживали в неофициальной тюрьме «Митига». Россияне провели в заточении более полутора лет. За это время им так и не предъявили официальных обвинений. 10 декабря 2020 года россиян освободили.