Полиция разыскивает фанатов «Спартака» из-за фотографии на Дворцовой площади

Петербургские полицейские разыскивают болельщиков московского футбольного «Спартака», после того как в социальных сетях одной из фанатских групп было опубликовано фото с баннером в поддержку известного в красно-белых кругах Валерия Бевза, знакомого по прозвищу Амиго, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

По данным полиции, фотосъемка прошла накануне и заняла не более десяти секунд. На баннере, развернутом в сердце Петербурга, изображены фигуры болельщиков столичной команды и текст «Фанат — не преступник», а также хештег «правда за Амиго». Полиция установила личности четырех участников акции: 19-летний Павел П., 21-летний Александр П., 24-летний Иван С. и 24-летний Андрей М.

ФАН сообщал ранее, что члена фанатского движения задержали 1 декабря 2019 года после матча «Зенит» — «Спартак». Амиго был заводящим на гостевой трибуне, с которой во время игры раздавались оскорбления в адрес нападающего петербургского клуба Артема Дзюбы. Позже Петроградский районный суд признал Бевза виновным в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных мероприятий. Амиго получил штраф и запрет на посещение спортивных мероприятий на полтора года. Болельщик свою вину не признал.

Напомним, в среду, 16 декабря, «Зенит», идущий на первом месте в РПЛ, сыграет дома со «Спартаком», который занимает вторую строчку таблицы. Это будет последний матч петербургской команды в 2020 году, после которого команда уйдет в зимний отпуск.