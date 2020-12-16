Дмитрий Пестриков рассказал, что необходимо изменить в работе МВД

Санкт-Петербург, 16 декабря. Генеральный директор ООО «ЭВЕЛСИСТЕМ» Дмитрий Пестриков в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказал, почему МВД необходима цифровизация системы регулирования трудовой миграционной силы.

«Компании, сотрудниками которых являются трудовые мигранты, должны сдавать в МВД отчетность. Очень хотелось бы, чтобы все подобные организации перешли на систему электронной отчетности», — высказался Дмитрий Пестриков.

Генеральный директор ООО «ЭВЕЛСИСТЕМ» отметил, что Федеральная налоговая служба имеет электронную отчетность, так же как и Пенсионный фонд. Однако в МВД нет электронной отчетности по мигрантам.

Дмитрий Пестриков подчеркнул, что МВД необходимо разработать отпряденную программу для регулирования трудовой миграционной силы в электронной форме.

С 2021 года сообщать МВД о заключении и расторжении трудового или гражданско-правового договора с иностранцем нужно по новым формам. Их отличия от действующих форм минимальны. Например, в уведомлении о расторжении трудового договора изменена нумерация пунктов. Дополнительных сведений работодателям указывать не потребуется.

Напомним, за несоблюдение порядка или формы уведомления для должностных лиц предусмотрен штраф 35–50 тыс. руб. Организацию могут оштрафовать на сумму от 400 тысяч до 800 тысяч рублей или приостановить ее деятельность на срок от 14 до 90 суток.