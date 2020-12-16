Сторонники Трампа призывают объявить военное положение в США

Невзирая на многочисленные активные попытки Дональда Трампа и его юридической команды доказать массовые фальсификации в ходе голосования, американские суды продолжают демонстративно занимать сторону Джо Байдена и Демократической партии. После президентских выборов прошло почти 1,5 месяца. За это время общественность стала свидетелем десятка фактов манипуляций с голосами американских избирателей. Были также представлены сотни свидетельских показаний о масштабных нарушениях на выборах. Тем не менее американские правоохранительные органы — Министерство юстиции США и ФБР — не проводят никаких расследований, а независимые, казалось бы, суды отвергают все аргументы адвокатов Трампа и игнорируют солидную доказательную базу. Среди американских консерваторов, составляющих около половины населения Соединенных Штатов, растет разочарование судебно-силовой системой, которая оказалась не способной защитить фундаментальное право граждан: честные, свободные и открытые выборы главы государства. Именно поэтому влиятельные деятели консервативного движения США, равно как и обычные граждане, все громче призывают Трампа срочно ввести военное положение в стране, чтобы навести порядок, провести полное и прозрачное расследование фальсификаций и наказать виновных.

За введение военного положения активно ратует известный и авторитетный юрист Лин Вуд.

«Если Верховный суд США воздержится от действий, то, полагаю, президенту следует ввести определенные меры из Закона о военном положении, — заявил Вуд. — Мы не можем избирать нашего лидера в ситуации, когда есть многочисленные доказательства фальсификаций и незаконных действий. Наша страна должна иметь право на честные выборы».

Давний союзник Дональда Трампа генерал Майкл Флинн также неоднократно высказывался в пользу введения военного положения. По словам Флинна, ограниченный режим военного положения поможет тщательно расследовать фальсификации и провести перевыборы главы государства. Мнение Флинна поддержали другие видные американские военные в отставке.

Генерал ВВС США Томас МакИнерни заявил, что для избежания гражданской войны Соединенным Штатам необходимы военное положение и трибуналы над виновными в государственной измене. Генерал убежден, что это единственный выход из тяжелого положения, в котором оказалась страна после выборов президента.

Точно такого же мнения придерживается герой войны в Боснии капитан ВВС Скотт О'Грэйди. По его мнению, поражение Трампа — это результат спланированного путча, проведенного при помощи спецслужб. В конце ноября 2020 года О'Грэйди был номинирован Трампом на пост помощника министра обороны.

Последней в пользу введения военного положения высказалась республиканский сенатор от штата Вирджиния Аманда Чейз.

«Мы можем принять только результат честных выборов, обман мы никогда не поддержим. Это еще не конец, — написала Чейз в своем посте. — Хорошо, что у президента Трампа есть мужество, и он отказывается уступать. Трамп должен объявить военное положение по рекомендации генерала Флинна».

Призывы о введении военного положения в последние недели также широко распространяются в консервативных социальных сетях, аудитория которых с момента президентских выборов многократно выросла из-за жесткой цензуры в Twitter, Facebook и YouTube.

Свежие данные по опросам общественного мнения свидетельствуют, что вера республиканской части электората в победу Трампа не ослабевает. Согласно социологическому опросу компании Rasmussen Reports, около половины американцев одобряют действия президента. Это означает, что меры Трампа по опротестовыванию итогов выборов воспринимаются его сторонниками положительно. Декабрьский опрос авторитетной компании по изучению общественного мнения McLaughlin показал, что 46% американцев убеждены — на выборах имели место фальсификации в пользу Джо Байдена. Уверенных в подделке выборов на 1% больше, чем тех, кто считает, что голосование прошло честно и справедливо.

По американским социальным сетям распространяются мемы и карикатуры, изображающие Джо Байдена узурпатором, мошенником и фальсификатором американских выборов. Известно, что все выходы Байдена из дома проходят под усиленной охраной, а все его контакты строго ограничены. Каждое телевизионное выступление сопровождается призывом: «Давайте снизим температуру в обществе». Похоже, «избранный президент» и люди, желающие привести его к власти, прекрасно понимают: США близки к точке кипения.