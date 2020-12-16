Психолог поддержала идею о запрете трансляций в интернете со сценами насилия

Популярность треш-контента в интернете может заставить детей подражать знаменитым стримерам в надежде так же прославиться. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог Марианна Абравитова.

Специалист поддерживает инициативу сенатора Алексея Пушкова законодательно запретить трансляции в Интернете, в которых в прямом эфире демонстрируется насилие над людьми. Одним из недавних подобных случаев стала смерть девушки во время стрима блогера Станислава Решетникова.

«Разумеется, запретительные меры необходимы. Даже удивительно, что этот вопрос не поднимался раньше. Интернет существует уже давно, и в Сети можно найти множество видеоматериалов с шокирующими сценами насилия из реальной жизни. Нет ничего удивительного, что подобное стало происходить уже и во время прямых трансляций стримеров», — отметила собеседница.

По ее словам, причины, толкающие людей на акты агрессии, лежат глубоко в человеческой природе.

«Ген насилия всегда был в человеке. Например, дети и подростки могут быть садистами, у них еще не развита эмпатия. Им хочется взрослых поступков, ярких эмоций, и еще не понимают, что другому человеку может быть больно. Такое поведение свойственно далеко не всем и проходит по мере взросления», — пояснила психолог.

Она также указала на причины популярности материалов с демонстрацией агрессии, жестокого обращения с животными, вандализма.

«Люди любят разные эмоции. Многие могут получать кайф и от страха, когда в кровь выбрасывается адреналин. Звезды интернета понимают это — осознанно или нет — и стараются дать своей аудитории желаемое. Так возникла ситуация, когда девушка умирает рядом со стримером, а он думает только о просмотрах своей трансляции», — сообщила специалист.

Впрочем, по ее утверждению, главная опасность треш-контента заключается во влиянии на молодое поколение.

«Звезды из Интернета вытворяют что угодно, потом их даже зовут на телевидение. Подростки видят это и тоже хотят прославиться. Размытые границы морали могут подтолкнуть их к еще более ужасным поступкам», — подчеркнула Марианна Абравитова.

В завершение она добавила, что законодательный запрет треш-стримов позволит оградить аудиторию от дурного примера потерявших нравственный облик интернет-знаменитостей.