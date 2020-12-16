Экономисты рассказали, как вакцинация от COVID-19 повлияет на стоимость нефти

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз цен на нефть по итогам торгов на мировых биржах 16 декабря. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть (сорт Brent)

В среду нефть торгуется в узком диапазоне 50,6-50,8 доллара за баррель. Ценам на черное золото пока не удается пробить отметку в 51 доллар и подняться выше.

Аналитики отметили, что негативное влияние на рынок нефти оказали еженедельно публикуемые данные Американского института нефти (API) по запасам черного золота в США, показавшие увеличение запасов на 1,97 млн баррелей при прогнозе снижения на 3,5 млн баррелей.

Кроме того, накануне Международное энергетическое агентство опубликовало свой ежемесячный ответ о состоянии рынка нефти. МЭА ухудшило прогноз роста спроса на нефть в 2021 году на 170 тысяч баррелей в сутки, теперь он составляет +5,7 млн баррелей в сутки по отношению к уровню спроса в 2020 году.

В текущем году спрос оценивается в 91,2 млн баррелей в сутки, при этом в 2019 году он составлял 100 млн. Эксперты считают, что этому способствовало слабое восстановление спроса на топливо со стороны авиаотрасли.

В МЭА не исключают, что новогодние праздники приведут к росту заражений, усилению локдаунов и, как следствие, замедлению восстановления спроса на нефть.

«Тем не менее можно сказать, что цены на нефть пока остаются стабильными и более вероятен дальнейший рост к 53 [долларам], чем локальное падение к 49», — заявили аналитики.

Между тем участники рынка опасаются, что позитив от начала вакцинации чрезмерный, поскольку еще не было каких-либо новостей относительно результатов вакцинирования. Также не до конца ясно отношение людей к вакцинам в разных странах и их желание/не желание прививаться в массовом порядке. Негативные новости о вакцинации могут резко изменить картину на рынке, и начавшееся восстановление спроса на нефть вновь окажется под угрозой, заключили эксперты.