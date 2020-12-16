Александр Ситов: Закрытые границы не мешают работе «белых воротничков»

Санкт-Петербург, 16 декабря. О том, каким образом промышленные предприятия привлекают на работу иностранных специалистов и насколько они востребованы, рассказал первый заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«У компаний с зарубежным капиталом есть небольшие сложности с привлечением иностранных специалистов для запуска определенных производственных процессов. Но в целом все сложности решаемые. Даже через закрытые границы возможно привлечение персонала. Никакой нагрузки на систему здравоохранения данные работники не окажут, потому что у нас нет значимого оттока белых воротничков», — рассказал Александр Ситов.

По словам первого заместителя председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, сегодня 99% привлекаемого зарубежного персонала связано с трансфером определенных технологий.

«Технологиями могут являться как производственные цепочки, так и менеджеры технологии. Соответственно, внедрение новых стандартов в международных компаниях требует привлечения специалистов, которые имеют опыт работы в других странах», — объяснил эксперт.

Александр Ситов сообщил, что сетевые производственные организации выстраивают бизнес по правилам брендбука — с привлечением иностранных специалистов на непостоянной основе (рабочие контракты действуют месяц или полгода).

Ранее сообщалось, Российский союз промышленников и предпринимателей и международные бизнес-объединения просят власти разрешить высокопрофессиональным работникам-иностранцам многократный въезд в Россию. Предполагается, что данное предложение снизит административную нагрузку по оформлению специальных разрешений как для компаний, так и для государственных органов без ухудшения эпидемиологической обстановки.