Барановский: Русский мужик может заменить мигранта на стройке

Санкт-Петербург, 16 декабря. О том, есть ли нехватка рабочей силы в строительной отрасли и могут ли граждане России заменить мигрантов, рассказал заместитель председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга Евгений Барановский в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Строительная отрасль нуждается в кадрах. Это сегодня подтверждают застройщики. В Санкт-Петербурге в строительной отрасли работает около 300 тысяч человек. По официальным данным Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, в организациях с видом экономической деятельности строительства количество требуемых работников составляет 1873 человека. То есть соотношение количества требуемых и занятых не говорит, что строительная отрасль ожидает остановки рабочего процесса», — сообщил Евгений Барановский.

Заместитель председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга также рассказал, что строительная отрасль в основном нуждается в профессионалах узкой специализации.

«Зачастую такими специалистами являются граждане других стран. Они имеют все разрешения на работу в Санкт-Петербурге, но существует определенный порядок, подразумевающий въезд и выезд иностранных граждан. Это создает некий дефицит рабочей силы», — объяснил эксперт.

По мнению Евгения Барановского, в сегодняшних условиях подобный дефицит будет только нарастать.

«Однако русский мужик может заменить мигранта на стройке, потому что далеко не все субъекты Российской Федерации обеспечены работниками из Узбекистана. Несмотря на это, процесс стройки идет: все субъекты задействованы в достижении показателя национального проекта — 120 млн кв. м», — отметил заместитель председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга.

Отметим, в настоящее время Минстроем России прорабатывается вопрос упрощения условий въезда для трудовых мигрантов, привлекаемых для работы на нескольких строительных объектах на территории субъектов Российской Федерации. При этом въезд на территорию Российской Федерации предлагается разрешить только организациям, гарантирующим обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля.