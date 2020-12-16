Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Волгоградская полиция всю ночь искала обидевшегося на мать ребенка

Волгоградская полиция всю ночь искала обидевшегося на мать ребенка

Волгоград, 16 декабря. Масштабную поисковую операцию организовали полицейские в Руднянском районе Волгоградской области после внезапного исчезновения десятилетнего школьника. За помощью к правоохранителям еще накануне обратилась его мать.

Жительница села Матышево рассказала, что сын пропал около десяти часов вечера во вторник.

По словам заявительницы, ребенок пошел в туалет во дворе частного домовладения и не вернулся. Сразу после обращения женщины по тревоге был поднят личный состав районного отдела полиции.

Чтобы обследовать территорию села и лесной массив, были сформированы поисковые группы, в которые вошли волонтеры, спасатели и представители сельской администрации.

«На помощь также пришли сотрудники отделов МВД соседних районов – Жирновского и Еланского. Всего более ста полицейских искали несовершеннолетнего», – сообщили ФАН в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Поисковая операция продолжалась всю ночь. Завершилась она в среду в полдень на территории села, когда школьника в хозяйственной постройке заметил один из полицейских. При этом мальчик пытался убежать.

Как оказалось, школьник всю ночь прятался на чердаке заброшенного здания. Противоправных действий в отношении него совершено не было. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, отметили в полиции.

По словам четвероклассника, он решил уйти из дома, потому что обиделся на мать. Из-за чего конкретно, пояснить не смог. Теперь мальчика и его родных ожидают профилактические беседы.

Ранее сообщалось, что в Тобольске за сутки поступили заявления о пропаже двух школьников. По имеющимся данным, мальчики 11 и 14 лет не вернулись домой и перестали выходить на связь. Родственники рассказали, что дети знакомы и могут находиться где-то вместе.

Новости партнеров