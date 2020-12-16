Волгоградская полиция всю ночь искала обидевшегося на мать ребенка

Волгоград, 16 декабря. Масштабную поисковую операцию организовали полицейские в Руднянском районе Волгоградской области после внезапного исчезновения десятилетнего школьника. За помощью к правоохранителям еще накануне обратилась его мать.

Жительница села Матышево рассказала, что сын пропал около десяти часов вечера во вторник.

По словам заявительницы, ребенок пошел в туалет во дворе частного домовладения и не вернулся. Сразу после обращения женщины по тревоге был поднят личный состав районного отдела полиции.

Чтобы обследовать территорию села и лесной массив, были сформированы поисковые группы, в которые вошли волонтеры, спасатели и представители сельской администрации.

«На помощь также пришли сотрудники отделов МВД соседних районов – Жирновского и Еланского. Всего более ста полицейских искали несовершеннолетнего», – сообщили ФАН в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Поисковая операция продолжалась всю ночь. Завершилась она в среду в полдень на территории села, когда школьника в хозяйственной постройке заметил один из полицейских. При этом мальчик пытался убежать.

Как оказалось, школьник всю ночь прятался на чердаке заброшенного здания. Противоправных действий в отношении него совершено не было. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, отметили в полиции.

По словам четвероклассника, он решил уйти из дома, потому что обиделся на мать. Из-за чего конкретно, пояснить не смог. Теперь мальчика и его родных ожидают профилактические беседы.

Ранее сообщалось, что в Тобольске за сутки поступили заявления о пропаже двух школьников. По имеющимся данным, мальчики 11 и 14 лет не вернулись домой и перестали выходить на связь. Родственники рассказали, что дети знакомы и могут находиться где-то вместе.