Историк-расчленитель Соколов может добиться снижения наказания из-да малолетних детей

Обвиняемый по делу об убийстве историк Олег Соколов в ходе прений в суде заявил, что раскаивается в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, однако умышленно это преступление не совершал.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 25 декабря огласит приговор экс-доценту СПбГУ Олегу Соколову, который обвиняется в жестоком убийстве своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко. В ходе прений сторон историк заявил, что раскаивается и признает вину. Однако в его речи была оговорка — умышленным он это убийство не считает, напротив, винит в «агрессии» саму жертву и считает, что это она его спровоцировала. Адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева заявила корреспонденту ФАН, что подобные заявления нельзя считать признанием Соколовым вины.

«Я считаю, что это непризнание вины, он перекладывает ответственность на третьих лиц. Полагаю, что прокуратура запросила адекватную санкцию, она будет судом, скорее всего, снижена, но, надеюсь, не сильно. Считаю, что смягчающие основания, перечисленные стороной защиты, не обоснованы, ничем не подкрепляются. Факт наличия [у Соколова] малолетних детей, да, действительно — это основание для смягчения. Но с учетом того, что он им просто переводил деньги два раза в неделю, суд должен критически оценивать и это обстоятельство. Суд же по-разному может [такие] обстоятельства учитывать. Я просила суд оценивать это [смягчающее обстоятельство] формально. Семья [убитой Анастасии Ещенко] считает, что срок должен быть максимально строгий», — сообщила ФАН адвокат потерпевших Александра Бакшеева.

В минувший понедельник суд завершил судебное следствие по делу Олега Соколова. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Прокуратура в ходе процесса попросила назначить историку-расчленителю наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Такая позиция государственного обвинения основана на совокупности совершенных Соколовым преступлений — убийстве и незаконном хранении оружия.

В ноябре прошлого года 63-летний историк Олега Соколова, специалист по наполеоновским войнам, доцент Санкт-Петербургского государственного университета, был извлечен спасателями из реки Мойке с рюкзаком, в котором были обнаружены отчлененные женские руки и травматический пистолет. После обыска в квартире Соколова была найдена женская голова. На основании этих улик историк был задержан, а затем арестован по подозрению в убийстве своей возлюбленной — 23-летней аспирантки Анастасии Ещенко.

По версии следствия, Соколов сначала четырежды выстелил в Ещенко, а потом, добив ее, пытался избавиться от расчлененного им же тела девушки. Защита пыталась доказать, что историк совершил убийство в состоянии аффекта, однако экспертиза не подтвердила, что убийца не осознавал свои действия. По мнению научного оппонента и давнего критика Соколова — историки и публициста Евгения Понасенкова — доцент-расчленитель не должен выйти на свободу, поскольку всегда будет опасен для общества.