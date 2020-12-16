Россия создаст первый в мире одномоторный истребитель шестого поколения

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов недавно сообщил о передовых разработках в области военной авиации — легком однодвигательном истребителе нового поколения. Данная новость не прошла мимо западных экспертов, так что специалисты портала Military Watch поспешили оценить перспективы создаваемой в РФ воздушной машины.

Авторы журнала полагают, что российская новинка будет иметь много общего с Су-57, разработанного в рамках комплексной целевой программы «ПАК ФА». Ожидается, что самолет будет оснащен аналогичным двигателем второго этапа. Вот только, в отличие от многофункционального истребителя пятого поколения, он будет иметь всего одну такую силовую установку. Данный агрегат на порядок мощнее, чем F135, который сейчас устанавливают на производимые в США одномоторные F-35.

Новый легкий истребитель будет уступать Су-57 по ряду показателей: выносливости, дальности полета, весу полезной нагрузки. Тем не менее , такой самолет все равно будет иметь большой экспортный потенциал благодаря снижению эксплуатационных расходов и, соответственно, цены.

В том случае, если перспективный летательный аппарат получит некоторые технологии своего «старшего брата» Су-57, это сделает его первым в мире одномоторником шестого поколения. При этом по стоимости он может сравняться с машинами предыдущих поколений, что сделает его главным конкурентом F-35 —«экспортного хита» США.

Благодаря всем этим условиям, потенциально он может быть интересен покупателям из стран, ВВС которых уже имеют на вооружении Су-30, Су-27 и МиГ-29.

Ранее в материалах Федерального агентства новостей сообщалось о том, что в РФ возведут новую загоризонтную РЛС «Контейнер» для контроля за полетами авиации США вдоль государственных границ.