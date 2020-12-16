Комиссар Африканского союза заявил о необходимости вывода наемников из Ливии

Аддис-Абеба, 16 декабря. Комиссар по вопросам мира и безопасности Африканского союза Смаил Шерги выразил обеспокоенность тем, что наемники до сих пор не выведены из Ливии.

Политик заявил, что на территории государства находятся порядка 21 тысячи иностранных боевиков. По его словам, АС выступает за постоянное перемирие в регионе. Однако для этого необходимо вывести джихадистов и транспортировать их в родные страны.

Шерги отметил, что Африканский союз состоит в сотрудничестве с ООН для выполнения постановлений берлинской конференции, которая призывала к урегулированию ливийского кризиса.

Напомним, что наемников в государство поставляет Турция. Она заманивает беженцев и несовершеннолетних выходцев из Ближнего Востока высокими гонорарами и перебрасывает их для усиления Правительства национального согласия (ПНС). Также республика доставляет для него боеприпасы и военную технику, что противоречит оружейному эмбарго Совбеза ООН.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что по данным Сирийской обсерватории по правам человека, иностранные боевики продолжают оставаться на территории Ливии. Также организация заявляла, что Анкара планирует новые поставки джихадистов в страну.