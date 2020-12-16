ФАН рассказывает о способах обмана клиентов турфирмами

ФАН раскрывает важные нюансы покупки путевок туристами, которые собираются на отдых за рубеж или в регионы нашей страны.

Что происходит с туристической отраслью?

С начала года Ростуризм исключил из Единого федерального реестра туроператоров 44 компании. Последний приказ об исключении вышел всего неделю назад. До новогодних каникул совсем недолго, и, вероятнее всего, за это время список туроператоров сократится еще на две единицы.

В системе арбитражных судов не проходит и месяца без заявлений о банкротстве турагентов. В регионах многие начали сворачивать свою деятельность еще весной. Поле для этого бизнеса сжимается под влиянием всем известного пандемического фактора.

Весной соцсети облетело анонимное письмо туроператора:

«Ввиду сложившейся чрезвычайной ситуации на рынке наш иностранный туроператор был вынужден пересмотреть ФПЗ (фактически понесенные затраты) на всех заявках, аннулированных с 18.01.2020, на основании контрактных отношений с поставщиками услуг. В результате этого размер ФПЗ составил сумму, равную произведенной оплате».

Другими словами, своих денег вы не увидите. Потребителей стали готовить к невозврату денег, уплаченных за путевки.

Не все терпящие бедствие компании хотят уходить из универсальной отрасли: турагент может с помощью дешевого персонала, обученного простым шаблонам поведения, зарабатывать на консультативных услугах, посредничестве с туроператорами и страховыми компаниями.

Своими средствами турагенты не рискуют: вся ответственность по закону висит на организаторе туристических поездок (туроператоре), а не на турфирме, продающей путевки и сопутствующие услуги. Нетребовательность потребителя, приходящего по объявлению за горящими путевками по бросовым ценам, позволяет таким посредникам вести себя непрофессионально, выжимать и удерживать деньги у отпускников множеством обманных способов.

Обман потребителя и особенности договора о турпутевке

Федеральное агентство новостей рассказывает о классических приемах недобросовестного оператора на конкретном случае. Пару месяцев назад петербурженка Светлана Петрова собралась на отдых. В поисках выгодного тура она заглянула на сайт по бронированию туров. Попав в стандартную маркетинговую воронку продаж, она оказалась в офисе одной из турфирм. Оттуда женщина принесла домой договор, оставив турменеджеру наличность.

Как это часто бывает, в договоре компания без указания цены назвала перечень предоставляемых услуг: два перелета, проживание в гостинице, страховка, проезд от аэропорта к месту отдыха и обратно. В предложенном турагентом к заключению договоре он берет на себя функцию представителя. Стоимость его услуг также не указана. Эту практику нельзя признать законной: российские нормы о защите прав потребителя заставляют раскрывать клиенту стоимость каждой услуги. Потребителю-туристу не может быть отказано в расшифровке стоимости тура. А если вам не называют цену, то советуем отказаться от поспешного приобретения.

В нашем случае клиент по настоянию турагента дважды указала в договоре, что она будто бы получила всю необходимую информацию о путешествии. В офисе турфирмы она пробыла всего 15 минут. Очевидно, что таким образом компания избегает ответственности, а за четверть часа невозможно узнать все об условиях тура: аэропорте вылета, компании-перевозчике, типе воздушного судна, посадочном месте, гостинице и обслуживающей ее организации, питании и опциях номера для постояльца. Нельзя за 15 минут узнать о культурных и законодательных особенностях страны, куда отправляется турист, а также о необходимых мерах безопасности в пункте прибытия. За такое короткое время нельзя узнать и о заключаемом договоре страхования, страховщике, условиях и размере страховой премии и страховых выплат.

В общем, турагент не исполнил свои функции, сэкономив, наверное, на собственном персонале, и подстраховался от претензий потребителя, не избалованного российским сервисом. Стоит ли говорить, что после того, как Светлана Петрова решила отказаться от путевки, турагент, прикрывшись клиентскими подписями в договоре, отказался возвращать деньги и отправил ее разбираться с туроператором, который ничего не знает об уровне обслуживания турагента.

Мы же советуем перед подбором путевки у турагента выписать перечисленные выше нюансы поездки, и пока вы лично для себя их не проясните, не отдавать деньги.

Туроператоры стараются огородить своих клиентов от неприятностей во время перелета и на территории других государств, поэтому минимальна вероятность несчастного случая или неприятностей с местными властями и преступностью за рубежом.

Отсутствие информации об оплате и объеме медстраховки, способе путешествия и месте отдыха в один момент может стать критичным.

Ростуризм сообщает о гибели 27 российских туристов в прошлом году. Некоторые из них лишились жизни из-за незнания особенностей места отдыха. В августе 2019 года девочка из России захлебнулась в бассейне, когда ее руку засосало в отточную трубу. В отеле не было достаточного количества необходимого персонала для предотвращения трагедии. Рядом не оказалось медика, обязательного в наших пансионатах. Знай об этом родители погибшей заранее, может быть, они изменили бы выбор места отдыха.