Нарушители комендантского часа устроили драку с полицией в Турции

Анкара, 16 декабря. Полиция Турции задержала и оштрафовала четырех нарушителей карантинных мер, пишет En Son Haber.

Инцидент произошел накануне в районе Алтында. Мужчин на иномарке остановили на контрольно-пропускном пункте после 22:00. Полицейские проверили их документы и намеревались выписать штраф за нахождение на улице во время комендантского часа.

В ходе мероприятия правоохранители почувствовали запах алкоголя, доносящийся из салона машины. Они попытались заставить граждан пройти медицинское освидетельствование, но нарушители набросились с кулаками на жандармов.

На место потасовки вызвали подкрепление, которое помогло скрутить преступников. Их задержали и доставили в отделение на допрос. В отношении нападавших возбудили уголовное дело. Также мужчин оштрафовали на 12,6 тысяч лир (почти 120 тыс. рублей — прим. ФАН).

Напомним, что правительство Турции пытается сдержать распространение коронавирусной инфекции. В стране действует масочный режим, введен комендантский час и закрыт общепит.