Минобороны Франции пыталось повлиять на выборы в ЦАР через Facebook

Из сообщения Facebook от 15 декабря 2020 года стало известно о том, что Министерство Обороны Франции активизировало свою деятельность в информационном пространстве Центральноафриканской Республики за две недели до выборов президента и депутатов законодательного собрания страны.

В минувший вторник представители американской социальной сети обнародовали данные, согласно которым сотрудники французского военного ведомства активно занимались распространением информации пропагандистского характера, используя их платформу. Всего модераторы Facebook удалили порядка 500 аккаунтов, в подлинности которых у них возникли сомнения.

Министерство обороны Франции не сразу ответило на запросы о работе её служащих в социальных сетях. Тем не менее в комментариях, поступивших от французского командования, практически невозможно найти какую-либо фактическую информацию.

В настоящий момент усилия Франции сконцентрированы главным образом на Центральноафриканской Республике. Дело в том, что правительство страны и действующий президент Фостен-Арканж Туадера делают всё для того, чтобы предстоящие выборы прошли в полном соответствии с законом, без какого-либо давления на избирателей и внешнего вмешательства. Специально для этого в ЦАР были усилены меры безопасности, а среди населения постоянно проводится разъяснительная работа. Более того, за месяц до голосования представители Центральной избирательной комиссии республики подготовили достаточное количество наблюдателей от каждой этнической и религиозной общины страны.

В Министерстве Обороны Франции понимают, что в подобной ситуации будет практически невозможно поставить во главе государства очередного диктатора, который будет согласен на всё, лишь бы получить признание Парижа в качестве легитимного правителя, а также поддержку его вооружённых сил.

Поэтому Министерство Обороны Пятой Республики пошло другим путём и вместо того, чтобы обеспечивать своим кандидатам поддержку деньгами и «штыками», решило развернуть массированную кампанию по дезинформации населения ЦАР.

При этом, французская пропаганда нацелена преимущественно на христианское большинство в Центральноафриканской Республике и его противостояние с меньшинством, которое исповедует ислам. Разумеется, подобная позиция не может не привести к новому обострению межэтнической и межрелигиозной вражды, которую только недавно удалось прекратить.

Следует напомнить, что со времён утраты своих колоний на территории Африки, Франция продолжает активно вмешиваться во внутреннюю политику уже независимых государств. Практически во всех франкоговорящих странах работают её финансовые институты, а войска регулярной армии и иностранного легиона на постоянной основе находятся в Мали, Чаде, Буркина-Фасо и Нигере под предлогом борьбы с джихадистами.