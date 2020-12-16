Ордуханян рассказал, как учителя и почтальоны фальсифицировали выборы в США

Санкт-Петербург, 16 декабря. Доктор политических наук Рафаэль Ордуханян рассказал ФАН, как учителя и сотрудники почты повлияли на выборы президента США. По мнению политолога, Байден одержал победу в результате чудовищных фальсификаций и настоящего заговора.

«В США существует два очень мощных профсоюза: профсоюз почтовых работников и учителей. Их полностью контролирует либеральная верхушка, и они всегда поддерживают Демократическую партию. Основные сотрудники избиркомов — учителя. Все мероприятия, связанные с выборами, организовывались на почте и в школах. Именно эти люди прежде всего виноваты в подтасовках. Именно почтовые работники под давлением своего руководства воровали и вскрывали переписку, которая посылалась из Нью-Йорка в Лос-Анджелес с компроматом на Хантера Байдена. Я убежден, что это не по собственной инициативе было сделано, а это полномасштабный заговор против Трампа», — говорит Рафаэль Ордуханян.

Политолог считает, что Байдена нельзя считать легитимным президентом, а подобных фальсификаций не было за всю историю демократии.

«Эти выборы были украдены у Трампа. Это самая наглая подтасовка в истории человечества. Это воровство. Я помню, когда в России было несколько десятков вбросов, и Элла Памфилова буквально в истерике билась, чтобы наказать виновных. Здесь мы имеем дело с миллионными вбросами. В одной только Пенсильвании порядка 700 тысяч фальшивых бюллетеней, отданных за Байдена. Америка расколота, Байден будет самым нелегитимным президентом», — сообщил эксперт.

Рафаэль Ордуханян с возмущением отмечает, что за Байдена голосовали даже мертвые.