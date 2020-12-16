Младенов назначен спецпредставителем ООН в Ливии

Нью-Йорк, 16 декабря. Совет Безопасности ООН назначил Николая Младенова новым спецпредставителем в Ливии.

Издание Libya 24 сообщает, что болгарского дипломата выдвинул генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш. Все 15 членов Совбеза одобрили его кандидатуру.

Николай Младенов последние пять лет работал специальным координатором ООН по ближневосточному мирному процессу. Теперь он займет место Гассана Саламе, который ушел в отставку в марте 2020 года.

Преемником болгарского дипломата станет норвежский политик Тор Веннесланд. Совет Безопасности одобрил его кандидатуру на должность представителя на Ближнем Востоке.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что востоковед Владимир Ахмедов поприветствовал скорое определение нового спецпреда ООН в Ливии.